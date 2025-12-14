Λέσβος: Εντυπωσιακή η άφιξη του Άγιου Βασίλη στην Καλλονή – Δείτε φωτογραφίες

Με ιδιαίτερη λάμψη και πρωτοτυπία, άνοιξε η αυλαία των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στο Πάρκο Βασιλειάδη της Καλλονής. Ο Άγιος Βασίλης έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση «από τον ουρανό», σκορπώντας χαρά και ενθουσιασμό στα παιδιά που τον περίμεναν με ανυπομονησία. Η φωταγώγηση του χώρου και η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έδωσαν γιορτινό τόνο στο ξεκίνημα της πιο λαμπερής περιόδου του χρόνου.

Η καρδιά της εκδήλωσης χτύπησε μπροστά από το ιστορικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Καλλονής, το οποίο φωτίστηκε για άλλη μία χρονιά, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο θαλπωρή. Την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων έκανε η μικρή Νικολέτα Κρητικού, το «πνεύμα των Χριστουγέννων», η οποία με τη γλυκιά παρουσία της μετέφερε μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε μικρούς και μεγάλους.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Ζαχαρώ Ιωακείμ, ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές που συνέβαλαν στην προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου πάρκου και αναφέρθηκε στη σημασία της γιορτής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το πνεύμα των Χριστουγέννων μάς ένωσε και δημιουργήσαμε ένα όμορφο πάρκο με πολλές δραστηριότητες για όλους, γιατί κανένας δεν πρέπει ποτέ να είναι μόνος. Για είκοσι ημέρες, μικροί και μεγάλοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά το πάρκο και να συμμετέχουν στις δωρεάν δράσεις μας».

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μαζική, με κατοίκους και επισκέπτες από όλο το νησί να δίνουν το «παρών», επιβεβαιώνοντας πως τα Χριστούγεννα της Καλλονής αποτελούν πια σταθερό σημείο αναφοράς. Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν η φωταγώγηση του σπιτιού του Άγιου Βασίλη, το οποίο θα αποτελέσει για ακόμα μία χρονιά το επίκεντρο των εορταστικών δράσεων.

Την εκδήλωση έκλεισε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ο παρουσιαστής και «ψυχή» των εκδηλώσεων, Θεόφιλος Μυζίκας, ο οποίος, μαζί με την ομάδα του, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στο να στηθεί μια γιορτή που έφερε το χαμόγελο στα πρόσωπα μικρών και μεγάλων, δίνοντας το σύνθημα για τις γιορτινές μέρες που έρχονται.