Χανιά: Αιματηρή ληστεία σε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης – Οι δράστες χτύπησαν φίλο του ιδιοκτήτη

Αιματηρή ληστεία συνέβη νωρίς το βράδυ της Κυριακής (14/12) στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Flashnews.gr, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ένας φίλος του βρίσκονταν μέσα σε επιχείρηση αγοράς χρυσού και κοσμημάτων, με μισοκατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά καθώς είχαν κλείσει το μαγαζί και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Ξαφνικά, 4-5 άτομα πέρασαν κάτω από τα ρολά και εισέβαλαν στο μαγαζί, αρπάζοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του, ενώ οι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση των ληστών.

Σημειώνεται πως στο σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημα, κυκλοφορεί πολύς κόσμος και προκαλεί εντύπωση το θράσος τους να προσπαθήσουν να κάνουν ληστεία στην επιχείρηση την συγκεκριμένη ώρα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλοί που θα τους έβλεπαν.

Δείτε εικόνες: