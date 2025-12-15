Συγκίνησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Κλείνουν 11 χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή, ήταν πολύ ξαφνικό όπως έγινε και αυτό μας συσπείρωσε»

  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, όπου μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά της και τη βαθιά απώλεια του πατέρα της.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ο ξαφνικός χαμός του πατέρα της πριν από έντεκα χρόνια, τις έφερε ακόμα πιο κοντά, καθώς «ήταν όμως και πολύ ξαφνικό, έτσι όπως έγινε, οπότε αυτό μας συσπείρωσε λίγο».
  • Η ίδια υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να κρατάει κάποιος το δέσιμο μέσα στην οικογένεια, τονίζοντας πως «ο πυρήνας της οικογένειας νομίζω πως είναι πιο σημαντικός από ποτέ».
Στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Κυριακής η Ντορέττα Παπαδημητρίου, παραχωρώντας συνέντευξη στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά της και τη βαθιά απώλεια του πατέρα της, που σημάδεψε την ίδια και τους δικούς της ανθρώπους.

Όπως εξομολογήθηκε, η οικογένειά της ήταν πάντα πολύ δεμένη, όμως ο ξαφνικός χαμός του πατέρα τους πριν από έντεκα χρόνια, τις έφερε ακόμα πιο κοντά. «Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια, με την αδελφή και τη μητέρα μου. Από όταν έφυγε και ο μπαμπάς, είμαστε οι τρεις μας ουσιαστικά. Τώρα θα κλείσουν 11 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ήταν όμως και πολύ ξαφνικό, έτσι όπως έγινε, οπότε αυτό μας συσπείρωσε λίγο γιατί βρεθήκαμε όλες σοκαρισμένες με το πώς έγινε όλο αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας πως αυτή η σχέση δεν έχει χαθεί μέσα στον χρόνο, τονίζοντας ότι και τα παιδιά της έχουν δυνατούς δεσμούς με τη μητέρα της. «Είμαστε όμως μια δεμένη οικογένεια, ναι. Και τα παιδιά με τη μαμά μου, δηλαδή την γιαγιά τους, που θεωρητικά λες “μεγάλα παιδιά τώρα, 20 χρονών”. Την παίρνουν όμως τηλέφωνο, πάνε και την βλέπουν και μας αρέσει να βγαίνουμε έξω όλοι μαζί».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να κρατάει κάποιος το δέσιμο μέσα στην οικογένεια, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή όπου όλα τρέχουν γρήγορα. «Θέλω να πω πως έχουμε κρατήσει αυτό το κομμάτι της οικογένειας, το δεμένο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας που όλα είναι λίγο σκρολαριστά και φεύγουν. Οπότε ο πυρήνας της οικογένειας νομίζω πως είναι πιο σημαντικός από ποτέ».

