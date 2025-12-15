Serie A: Ήττα σοκ για την Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών, κορυφή για την Ίντερ, στο «κόλπο» ξανά η Γιούβε – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Η Ίντερ παρέμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία μετά το διπλό στη Γένοβα, εκμεταλλευόμενη τα «δώρα» από Μίλαν και Νάπολι.
  • Η Νάπολι υπέστη ήττα-σοκ από την Ουντινέζε, πετώντας την από την κορυφή, ενώ η Γιουβέντους πήρε σημαντική νίκη στη Μπολόνια και μείωσε τη διαφορά στους 7 βαθμούς.
  • Η Φιορεντίνα γνώρισε ήττα με 2-1 από τη Βερόνα στο ντέρμπι των ουραγών, μπαίνοντας για τα καλά σε περιπέτειες, με τη Βερόνα να βγαίνει από την προτελευταία θέση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Serie A: Ήττα σοκ για την Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών, κορυφή για την Ίντερ, στο «κόλπο» ξανά η Γιούβε – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 15η αγωνιστική της Serie A είχε τα πάντα: ανατροπές, εκπλήξεις και κρίσιμα αποτελέσματα που ανακατεύουν ξανά την τράπουλα στη μάχη του τίτλου αλλά και της παραμονής. Η Γιουβέντους πήρε σημαντική νίκη στη Μπολόνια, η Ίντερ παρέμεινε μόνη πρώτη μετά το διπλό στη Γένοβα, η Νάπολι υπέστη ήττα-σοκ από την Ουντινέζε, ενώ Μίλαν και Φιορεντίνα άφησαν πολύτιμους βαθμούς.

Η Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της για να μείνει «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου. Μέσα στο «Ρενάτο Νταλ’ Άρα» και απέναντι στη δυνατή Μπολόνια, η «Βέκια Σινιόρα» επικράτησε με 1-0 και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους 7 βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο 24χρονος Κολομβιανός στόπερ Χουάν Καμπάλ, ενώ η αποβολή του Χέγκεμ στο 69′ έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στη «Γιούβε», που διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της.

Την ίδια ώρα, η Ίντερ δεν άφησε αναξιοποίητα τα… δώρα από Μίλαν και Νάπολι. Παρότι δυσκολεύτηκε στο «Λουίτζι Φεράρις», κατάφερε να φύγει με τη νίκη απέναντι στην Τζένοα και να παραμείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Τα γκολ των Μπίσεκ και Μαρτίνες από το πρώτο ημίχρονο έκριναν την αναμέτρηση, αφού η μείωση του σκορ από τον Βιτίνια στο 68’ δεν ήταν αρκετή για τους γηπεδούχους που πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Το μεγάλο «μπαμ» έγινε στο «Φρίουλι», όπου η Ουντινέζε λύγισε με 1-0 τη Νάπολι, πετώντας την από την κορυφή. Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί μόνη της στην πρώτη θέση, καθώς η ισοπαλία της Μίλαν είχε προηγηθεί. Με αυτή την ήττα, η Νάπολι υποχώρησε στην 3η θέση, βλέποντας τις ελπίδες για διατήρηση του τίτλου να δυσκολεύουν.

Η Μίλαν από την πλευρά της, άφησε ξανά βαθμούς στο «Σαν Σίρο», μένοντας στο 2-2 με τη Σασουόλο. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Κονέ, όμως οι «ροσονέρι» γύρισαν το ματς με δύο γκολ του Μπαρτεσάγκι. Παρά ταύτα, η ομάδα του Ραφαέλε Λόνγκο βρήκε απάντηση στο 77’ και πήρε τον βαθμό, αφήνοντας τη Μίλαν να ψάχνει ξανά απαντήσεις.

Τέλος, στο «Αρτέμιο Φράνκι», η Βερόνα πέτυχε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών. Ο Ορμπαν σημείωσε και τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων, με το δεύτερο στο 90’+4 να αποδεικνύεται «χρυσό». Η Βερόνα βγήκε από την προτελευταία θέση, ενώ οι «βιόλα» μπήκαν για τα καλά σε περιπέτειες.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ
Λέτσε – Πίζα 1-0
Τορίνο – Κρεμονέζε 1-0
Πάρμα – Λάτσιο 0-1
Αταλάντα – Κάλιαρι 2-1
Μίλαν – Σασουόλο 2-2
Φιορεντίνα – Βερόνα 1-2
Ουντινέζε – Νάπολι 1-0
Τζένοα – Ίντερ 1-2
Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1
Ρόμα – Κόμο 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Ίντερ 33
2 Μίλαν 32
3 Νάπολι 31
4 Ρόμα (14 αγ.) 27
5 Γιουβέντους 26
6 Μπολόνια 25
7 Κόμο (14 αγ.) 24
8 Λάτσιο 22
9 Σασουόλο 21
10 Ουντινέζε 21
11 Κρεμονέζε 20
12 Αταλάντα 19
13 Τορίνο 17
14 Λέτσε 16
15 Τζένοα 14
16 Πάρμα 14
17 Κάλιαρι 14
18 Βερόνα 12
19 Πίζα 10
20 Φιορεντίνα 6

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενισχύσεις de minimis ύψους 2,1 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:28 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Στο ΣΕΦ για προπόνηση το νέο απόκτημα των «ερυθρόλευκων», Μόντε Μόρις – Δείτε βίντεο

Ο Μόντε Μόρις δεν έκρυψε τη χαρά του από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ο νέος ...
00:41 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

La Liga: «Ζωντανή» η Ρεάλ Μαδρίτης με «τρίποντο» ψυχολογίας στη Βιτόρια, ξέσπασε στην Οβιέδο η Σεβίλλη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 16ης αγωνιστικής της La ...
00:11 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ligue 1: Ο Γκρίνγουντ… αποφάσισε για τη Μαρσέιγ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μετά από δύο «στείρες» αγωνιστικές, η Μαρσέιγ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 1-0 τη Μ...
23:19 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, ακολουθεί σε… απόσταση αναπνοής η ΑΕΚ, έπεσε 3ος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, μετά τα απο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα