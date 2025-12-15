Γερμανία: Προστασία σε δύο ηγετικά στελέχη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης προσφέρει το Βερολίνο

  • Η Γερμανία προσφέρει προστασία στην Μαρία Κολεσνίκοβα και στον Βίκτορ Μπαμπάρικο, γνωστούς εκπροσώπους της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.
  • Οι δύο ηγέτες ήταν μεταξύ των 121 κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από το καθεστώς Λουκασένκο την Παρασκευή, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ.
  • Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών τόνισε το έντονο συμφέρον της γερμανικής κυβέρνησης να διασφαλίσει τη συνεχή υποστήριξη του δημοκρατικού κινήματος από το εξωτερικό.
Maria Kolesnikova, key Belorussian opposition figure speaks during a joint press conference with Uladzimir Labkovich, human rights activist, Viktar Babaryka, Belorussian opposition figure and Alyaksandr Feduta, Belarusian politician after being released from detention in Belarus, in Chernihiv, Ukraine, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Η Γερμανία προσφέρει προστασία στην Μαρία Κολεσνίκοβα και στον Βίκτορ Μπαμπάρικο, γνωστούς εκπροσώπους της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους 121 κρατούμενους που απελευθέρωσε την Παρασκευή (13/12) το καθεστώς Αλεξάντερ Λουκασένκο, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ

Όπως έκανε γνωστό ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, η Γερμανία θα αναλάβει «δύο από τις εξέχουσες προσωπικότητες» του δημοκρατικού κινήματος στην Λευκορωσία. «Η γερμανική κυβέρνηση έχει έντονο συμφέρον να διασφαλίσει ότι το δημοκρατικό κίνημα θα συνεχίσει να λαμβάνει υποστήριξη από το εξωτερικό», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Η Μαρία Κολεσνίκοβα ήταν στο πλευρό της εξόριστης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία ηγήθηκε των μαζικών διαδηλώσεων κατά του Αλεξάντερ Λουκασένκο το 2020. Η Κολεσνίκοβα επέλεξε να μην καταφύγει στο εξωτερικό. Συνελήφθη το 2020 και λίγο αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 ετών. Ο πρώην τραπεζίτης Βίκτορ Μπαμπάρικο έθεσε υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2020 και θεωρείτο βασικός αντίπαλος του προέδρου Λουκασένκο. Δύο μήνες πριν από τις εκλογές συνελήφθη και τον Ιούλιο του 2021 καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία μεγάλης κλίμακας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

