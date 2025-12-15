Ιράν: Σταθερή και αποφασιστική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ στον αγώνα της κατά του Ισραήλ

Το Ιράν διαμηνύει με κάθε τρόπο πως παραμένει σταθερό στην υποστήριξή του προς τη Χεζμπολάχ, την οργάνωση που αποτελεί βασικό του σύμμαχο στον Λίβανο, ενισχύοντας τη στάση του την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις για τον αφοπλισμό της. Η Τεχεράνη απορρίπτει ανοιχτά αυτό το ενδεχόμενο, ενώ κάνει λόγο για συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις και πολιτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ προς τις λιβανικές αρχές.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με εκπρόσωπο της Χεζμπολάχ και χαρακτήρισε την οργάνωση «έναν από τους βασικούς πυλώνες του μετώπου της αντίστασης», ενώ εξήρε τον «καίριο ρόλο της στον αγώνα κατά του σιωνισμού», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Όπως τόνισε, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του (ανώτατου) ηγέτη (Χαμενεΐ), θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά αυτή την πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης».

Η στάση αυτή καταγράφεται ενώ η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση προς τις λιβανικές αρχές για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία έχει δεχθεί σημαντικά πλήγματα εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη, όμως, επιμένει ότι δεν θα εγκαταλείψει την υποστήριξή της στην οργάνωση, ανεξάρτητα από τις πιέσεις. Η Χεζμπολάχ εντάσσεται σε έναν χαλαρά οργανωμένο άξονα ένοπλων κινημάτων που στηρίζονται από το Ιράν και αντιμάχονται το Ισραήλ, όπως οι Χούθι της Υεμένης και ένοπλες παρατάξεις στο Ιράκ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Τον περασμένο Αύγουστο, η κυβέρνηση του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ιρανού ανώτατου αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί στη Βηρυτό, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει κάθε είδους ανάμιξη στα εσωτερικά της. Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στην ιρανική κριτική για την απόφαση της Βηρυτού να κινηθεί προς τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν συνεχίζει να καταγγέλλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ. Τον Νοέμβριο, οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν ανοιχτά την οργάνωση να «εκδικηθεί» τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP