Λίβανος: Οι IDF ανέφεραν ότι σκότωσαν τρία μέλη της Χεζμπολάχ

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε χθες Κυριακή τρία μέλη της Χεζμπολά εξαπολύοντας πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ενώ η Βηρυτός έκανε επίσης λόγο για τρεις νεκρούς. Οι «τρομοκράτες» συμμετείχαν σε προσπάθειες με σκοπό να αποκατασταθούν οι υποδομές του σιιτικού κινήματος, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
  • Από τον Νοέμβριο του 2024 εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός, όμως το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, οχυρό της Χεζμπολά, στοχοποιώντας μέλη ή υποδομές της ώστε να εμποδίσει το κίνημα να επανεξοπλιστεί.
  • Ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε επανειλημμένα την προοπτική αφοπλισμού, τονίζοντας πως η παράταξή του «δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του». Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση στις αρχές στη Βηρυτό να αφοπλίσουν το κίνημα.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε χθες Κυριακή τρία μέλη της Χεζμπολά εξαπολύοντας πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ενώ η Βηρυτός έκανε επίσης λόγο για τρεις νεκρούς σε ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή.

«Από το πρωί (σ.σ. χθες Κυριακή), ο στρατός έπληξε τρεις τρομοκράτες της Χεζμπολά σε τομείς του νοτίου Λιβάνου», σύμφωνα με ανακοινωθέν του.

«Οι τρομοκράτες συμμετείχαν σε προσπάθειες με σκοπό να αποκατασταθούν οι υποδομές» του σιιτικού κινήματος παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου του 2024, υποστήριξε.

Σημείωσε ότι «εξάλειψε» δυο από αυτούς μέσα σε «λιγότερο από μια ώρα» στις περιφέρειες Γιατέρ και Μπιντ Τζμπάιλ.

Κατόπιν, σε άλλο ανακοινωθέν, συμπλήρωσε πως σκότωσε «τρομοκράτη» στην περιφέρεια Τζουάγια, προσάπτοντάς του πως χειριζόταν «πράκτορες (της Χεζμπολά) στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τρεις νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα στη Γιατέρ, στην Αλ Μπατίχ και στη Τζουάγια.

Από τον Νοέμβριο του 2024 εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, στο περιθώριο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά την ανακωχή, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, οχυρό της Χεζμπολά, λέγοντας ότι στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της ώστε να εμποδίσει το κίνημα να επανεξοπλιστεί.

Προχθές Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ανέστειλε «προσωρινά» βομβαρδισμό σε κτίριο στην περιφέρεια Γιάνου, που παρουσίασε ως υποδομή της Χεζμπολά.

Ο στρατός του Λιβάνου είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει ως τα τέλη της χρονιάς τη διάλυση, που προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολά μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Οι ΗΠΑ έχουν στο μεταξύ αυξήσει την πίεση στις αρχές στη Βηρυτό να αφοπλίσουν το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, και να στερέψουν τις πηγές χρηματοδότησης της σιιτικής παράταξης.

Το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Λιβάνου, παρά το ότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα τα απέσυρε.

Σε ομιλία του προχθές Σάββατο ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος έχει απορρίψει επανειλημμένα την προοπτική αφοπλισμού του κινήματος, τόνισε πως η παράταξή του «δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του» να βάλει τέλος στην αντίσταση «ακόμη κι αν ο κόσμος ολόκληρος ενωθεί εναντίον του Λιβάνου».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

