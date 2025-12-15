Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους εντοπίστηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Νεκροί βρέθηκαν την Κυριακή ο διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου που έχει γνώση της υπόθεσης, η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά μέσα στην κατοικία.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι αρχές εκτιμούν ότι τα δύο άτομα έφεραν τραύματα από μαχαίρι. Στο πλαίσιο της υπόθεσης ανακρίνεται ήδη ένα μέλος της οικογένειας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για ιατρική βοήθεια λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής και στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν νεκροί ένας 78χρονος άνδρας και μία 68χρονη γυναίκα. Η υπόθεση ερευνάται από τους ντετέκτιβ του Τμήματος Ληστειών και Ανθρωποκτονιών, με τον λοχαγό Μάικ Μπλαντ να κάνει λόγο για «προφανή ανθρωποκτονία».

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις ταυτότητες των θυμάτων, ενώ το σπίτι βρίσκεται σε γειτονιά που κατοικείται από αρκετούς αστέρες του Χόλιγουντ. Μηνύματα που στάλθηκαν προς τους εκπροσώπους του Ράινερ το βράδυ της Κυριακής δεν έλαβαν απάντηση.

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε επί δεκαετίες ένας από τους πιο δραστήριους δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου, με έργα-σταθμούς των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όπως τα «This Is Spinal Tap», «A Few Good Men», «When Harry Met Sally» και «The Princess Bride». Η καριέρα του απογειώθηκε όταν υποδύθηκε τον Μίτχεντ στην εμβληματική σειρά «All in the Family» τη δεκαετία του 1970, δίπλα στον Άρτσι Μπάνκερ του Κάρολ Ο’Κόνορ. Τον Μάρτιο είχε συμπληρώσει 78 χρόνια ζωής.

Ο Ράινερ ήταν γιος του σπουδαίου κωμικού Καρλ Ράινερ και παντρεμένος με τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ από το 1989. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «When Harry Met Sally» και απέκτησαν τρία παιδιά. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό και σκηνοθέτη Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981 και είχε υιοθετήσει την κόρη της, Τρέισι Ράινερ. Ο πατέρας του πέθανε το 2020 σε ηλικία 98 ετών, ενώ η Πένι Μάρσαλ «έφυγε» το 2018.

Πηγή: Associated Press