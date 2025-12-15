Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά έως και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, πάντως, όπως οι Σποράδες, η Εύβοια και η Κρήτη, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καθαρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Τις πρώτες ώρες της ημέρας, κυρίως στα δυτικά, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε μεταβλητούς ασθενείς. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 15 με 17, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί σε αρκετές περιοχές των βόρειων ηπειρωτικών νωρίς το πρωί.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατσαφύλλια

Όσον αφορά τα σενάρια των τελευταίων ημερών για πιθανή ψυχρή εισβολή και χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλώντας στον Alpha, ανέφερε πως «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική μεταβολή του καιρού», γεγονός που απογοητεύει τους φίλους του χιονιού που περίμεναν πιο χειμωνιάτικο σκηνικό ενόψει των γιορτών. Όπως εξηγεί, ο ισχυρός αντικυκλώνας που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή λειτουργεί σαν «σκληρό καρύδι», εμποδίζοντας τον σχηματισμό νεφών και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να φέρουν κρύο και χιόνια.

Παρότι γύρω στις 20 Δεκεμβρίου ο αντικυκλώνας φαίνεται να υποχωρεί προσωρινά, κάτι που ίσως επιτρέψει την εμφάνιση τοπικών βροχών, δεν προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή στο γενικότερο καιρικό σκηνικό. Ο ίδιος μετεωρολόγος σημειώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έρχεται έντονο κρύο ή χιονοπτώσεις μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων, από τις 24 έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Αντιθέτως, όλα δείχνουν ότι ο αντικυκλώνας θα ενισχυθεί ξανά μέσα στις γιορτές, με συνέπεια να παραμείνουν οι ήπιες θερμοκρασίες, υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή.

Η πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη τονίζει ότι σήμερα, Δευτέρα, ο ενισχυμένος βοριάς στο Αιγαίο θα φέρει αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές σε περιοχές όπως η Εύβοια και η βόρεια Κρήτη. Ωστόσο, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να ξεκινήσει μια περίοδος βροχοπτώσεων που μπορεί να κρατήσει ολόκληρη την εβδομάδα των Χριστουγέννων, χωρίς όμως να συνδέεται με ψυχρή εισβολή ή φαινόμενα χιονιού.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό, «σήμερα, Δευτέρα, περιμένουμε τοπικές ομίχλες το πρωί και το βράδυ στα Δυτικά και γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Κρήτη, με λίγες τοπικές βροχές μόνο στην Κρήτη. Βοριάδες στα Δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα Ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7, με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στους 15 με 17, στα νησιά στους 16 με 18.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη τώρα περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με μικρή εξασθένιση των βοριάδων και αντίστοιχη μικρή άνοδο του υδραργύρου».

Παγετός κατά τόπους σε περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών

Παγετός σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου σε αρκετές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στον Νέο Καύκασο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -4,3 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά, οκτώ σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν τιμές κάτω από το μηδέν, επιβεβαιώνοντας τις συνθήκες παγετού στις συγκεκριμένες περιοχές.