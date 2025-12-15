Θεσσαλονίκη: Πατέρας έσπασε πόρτα παιδικού σταθμού και άρπαξε τα παιδιά του – Είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του

Σύνοψη από το

  • Ένα πρωτοφανές περιστατικό αρπαγής ανηλίκων σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, το πρωί της Παρασκευής (12/12).
  • Ένας 49χρονος πατέρας έσπασε την πόρτα παιδικού σταθμού και άρπαξε τα παιδιά του, ηλικίας 2 και 4 ετών.
  • Ο πατέρας βρίσκεται σε διάσταση με την 44χρονη σύζυγό του, ενώ η μητέρα των παιδιών, που ενημερώθηκε από τον παιδικό σταθμό, δεν έχει καταθέσει μήνυση μέχρι στιγμής.
Enikos Newsroom

κοινωνία

παιδικός σταθμός

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αρπαγής ανηλίκων σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Αναστάτωση επικράτησε σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής (12/12), όπου ένας 49χρονος πατέρας έσπασε την πόρτα, μπήκε στην αίθουσα και άρπαξε τα παιδιά του, ηλικίας 2 και 4 ετών.

Σύμφωνα με το Mega, ο 49χρονος βρίσκεται σε διάσταση με την 44χρονη σύζυγό του το τελευταία διάστημα. Πήγε στον παιδικό σταθμό όπου βρίσκονταν τα παιδιά του 2 και 4 ετών αντίστοιχα, έσπασε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα που ήταν μέσα.

Στην συνέχεια, άρπαξε τα δύο παιδιά και άρχισε να τρέχει. Οι γονείς άλλων παιδιών που ήταν εκείνη την στιγμή απ’ έξω, προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει.

Ωστόσο ο άνδρας κατάφερε και ξέφυγε. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία αλλά και τη μητέρα των παιδιών η όποια ήταν στην εργασία της εκτός Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής η γυναίκα δεν έχει καταθέσει μήνυση.

 

