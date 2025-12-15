Θεσσαλονίκη: Πατέρας έσπασε πόρτα παιδικού σταθμού και άρπαξε τα παιδιά του – Είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αρπαγής ανηλίκων σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Αναστάτωση επικράτησε σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής (12/12), όπου ένας 49χρονος πατέρας έσπασε την πόρτα, μπήκε στην αίθουσα και άρπαξε τα παιδιά του, ηλικίας 2 και 4 ετών.

Σύμφωνα με το Mega, ο 49χρονος βρίσκεται σε διάσταση με την 44χρονη σύζυγό του το τελευταία διάστημα. Πήγε στον παιδικό σταθμό όπου βρίσκονταν τα παιδιά του 2 και 4 ετών αντίστοιχα, έσπασε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα που ήταν μέσα.

Στην συνέχεια, άρπαξε τα δύο παιδιά και άρχισε να τρέχει. Οι γονείς άλλων παιδιών που ήταν εκείνη την στιγμή απ’ έξω, προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει.

Ωστόσο ο άνδρας κατάφερε και ξέφυγε. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία αλλά και τη μητέρα των παιδιών η όποια ήταν στην εργασία της εκτός Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής η γυναίκα δεν έχει καταθέσει μήνυση.