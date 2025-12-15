Κάτω από παλάτι κρυβόταν ένα άλλο μνημειώδες ανάκτορο: Οι ανασκαφές σε αρχαία πόλη αποκάλυψαν τα ερείπια και τα μυστικά του

Η ανακάλυψη ενός «Παλατιού κάτω από Παλάτι» στο Kültepe, το αρχαιότερο κέντρο γραπτών αναφορών της Ανατολίας, αποκαλύπτει διαδοχικές διοικητικές δομές, δείχνοντας την εξελιγμένη αστική ανάπτυξη και τη συνεχή σημασία της περιοχής, όπου βρέθηκαν χιλιάδες σφηνοειδείς πήλινες πινακίδες από την περίοδο των Ασσυριακών εμπορικών αποικιών (Καρουμ), φανερώνοντας τη διοίκηση και την οικονομική ζωή πριν από την εγκατάσταση των Χετταίων, με τα νέα ευρήματα να υποδεικνύουν ακόμη παλαιότερες, θεμελιώδεις δομές εξουσίας και διαχείρισης στον αρχαίο πολιτισμό της Ανατολίας.

Οι ανασκαφές στο Kültepe Kaniš-Karum, μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές τοποθεσίες της Ανατολίας, αποκάλυψαν ένα απροσδόκητο νέο κεφάλαιο του παρελθόντος.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα ερείπια μιας μνημειώδους ανακτορικής δομής που βρίσκεται κάτω από ένα προηγουμένως γνωστό παλάτι, υποδηλώνοντας ότι η κεντρική εξουσία στο Kültepe αναπτύχθηκε νωρίτερα—και σε μεγαλύτερη κλίμακα—από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Η ανακάλυψη προέρχεται από συνεχιζόμενες ανασκαφές κοντά στη σημερινή Καισάρεια, σε μια τοποθεσία διάσημη για την απόδοση των αρχαιότερων γραπτών εγγράφων της Ανατολίας.

Ενώ το Kültepe είναι περισσότερο γνωστό για τη σύνδεσή του με τις κοινότητες των Ασσυρίων εμπόρων, η νεοανακαλυφθείσα αρχιτεκτονική παραπέμπει σε μια ισχυρή τοπική εξουσία που προϋπήρχε εκείνων των καλά τεκμηριωμένων εμπορικών δικτύων.

Η γέννηση της γραφής στην Ανατολία και το Kültepe

Γνωστή στην αρχαιότητα ως Kaniš, η Kültepe κατέχει μια μοναδική θέση στην αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής.

Χιλιάδες σφηνοειδείς πλάκες που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή καταγράφουν συμβόλαια, δάνεια, αλληλογραφία και εμπορικές συναλλαγές που χρονολογούνται στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Αυτά τα κείμενα αντιπροσωπεύουν τα παλαιότερα γραπτά αρχεία που έχουν βρεθεί ποτέ στην Ανατολία, προσφέροντας σπάνια εικόνα για την πρώιμη οικονομική οργάνωση και νομική πρακτική.

Για δεκαετίες, το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρωνόταν σε αυτό το γραπτό αρχείο και στο σύστημα των ασσυριακών εμπορικών αποικιών που αντικατοπτρίζει.

Η τελευταία ανακάλυψη, ωστόσο, μετατοπίζει την προσοχή κάτω από αυτόν τον οικείο ορίζοντα, προς μια βαθύτερη και λιγότερο κατανοητή φάση ανάπτυξης της Kültepe.

Ένα μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό συγκρότημα κάτω από γνωστά παλάτια

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ανασκαφών Καθηγητή, Fikri Kulakoğlu, τα νεοαποκαλυφθέντα ερείπια ξεχώρισαν αμέσως για την κλίμακά τους.

«Οι κατασκευές κάτω από τα γνωστά παλάτια είναι ακόμη μεγαλύτερες», εξήγησε. «Έχουμε να κάνουμε με κτίρια των οποίων οι τοίχοι φτάνουν σε πάχος έως και τέσσερα μέτρα».

Μέχρι τώρα, οι ανασκαφές στο Kültepe είχαν εντοπίσει τρία μεγάλα κτίρια παλατιών που σχετίζονταν με την περίοδο των Ασσυρίων εμπόρων.

Μεταξύ αυτών, το Παλάτι Waršama —με διαστάσεις περίπου 100 επί 110 μέτρα— θεωρούνταν από καιρό ως μία από τις μεγαλύτερες μνημειώδεις κατασκευές της πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην Ανατολία.

Τα νεοανακαλυφθέντα ερείπια βρίσκονται κάτω από αυτά τα επίπεδα, υποδεικνύοντας μια προγενέστερη αρχιτεκτονική φάση που χαρακτηρίζεται από ακόμη μεγαλύτερη μνημειακή αξία.

Στοιχεία εξουσίας πριν από τα ασσυριακά εμπορικά δίκτυα

Οι προεκτάσεις της ανακάλυψης εκτείνονται πέρα από την αρχιτεκτονική.

Ο Καθ. Δρ. Fikri Kulakoğlu, σημειώνει ότι οι βαθύτερες δομές ανήκουν πιθανότατα σε μια περίοδο περίπου 500 χρόνια νωρίτερα από την άφιξη των Ασσυρίων εμπόρων.

«Αυτά δεν ήταν συνηθισμένα κτίρια», είπε. «Πιθανότατα ήταν μνημειώδεις χώροι με διοικητικές ή θρησκευτικές λειτουργίες».

Οι γραπτές πηγές αποδεικνύουν ήδη ότι τα παλάτια στην Kültepe εμπλέκονταν βαθιά στην οικονομική ζωή.

Λειτουργούσαν όχι μόνο ως πολιτικά κέντρα, αλλά και ως ρυθμιζόμενοι χώροι όπου τα αγαθά αποθηκεύονταν, διαχειρίζονταν και διανέμονταν.

Το νεοαποκαλυφθέν κατώτερο συγκρότημα υποδηλώνει ότι αυτή η ενσωμάτωση της εξουσίας και της οικονομίας είχε τις ρίζες της σε ένα ακόμη παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο.

Μόνο μια γωνία αποκαλύφθηκε, αλλά με σημαντικές προεκτάσεις

Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι η ανακάλυψη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Μέχρι στιγμής, οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μόνο ένα περιορισμένο τμήμα της βαθύτερης δομής. «Η περιοχή ανασκαφής είναι εκτεταμένη, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αποκαλύψει μόνο τη γωνία ενός πολύ μεγάλου κτιρίου», σημείωσε ο Kulakoğlu.

Οι μελλοντικές ανασκαφικές περίοδοι αναμένεται να διευκρινίσουν την ημερομηνία, τη λειτουργία και την πλήρη έκταση της κατασκευής.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, το παλάτι κάτω από το παλάτι αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές κατανοούν την Kültepe —όχι μόνο ως τη γενέτειρα της γραπτής παράδοσης της Ανατολίας, αλλά ως ένα μακροχρόνιο κέντρο πολιτικής εξουσίας που αναδύθηκε πολύ πριν από την άνοδο του εμπορίου υπό την ηγεσία των Ασσυρίων.