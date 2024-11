Ανακαλύφθηκε μάσκα αρχαίου θεάτρου ηλικίας 2.000 ετών – Η γιγάντια πύλη που οδηγούσε σε αρχαία ελληνική πόλη της Ανατολίας

Αρχαιολόγοι, στην επαρχία Τσαβνταρχισάρ της κεντρικής Τουρκίας, έφεραν στο φως μία μάσκα αρχαίου θεάτρου, φτιαγμένη από ψημένο πηλό, μαζί με μία πελώρια πύλη που οδηγούσε στην αρχαία πόλη Αιζανοί.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αδιάλειπτων ανασκαφικών έργων στους Αιζανούς, ένα μνημείο που, από το 2012, έχει υποβληθεί για εγγραφή στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι η πατρίδα ενός από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς του Διός σε ολόκληρη την Ανατολία.

Ένας από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς του Δία στην Ανατολία

Οι ανασκαφές διεξάγονται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το Κυβερνείο Κιουτάχεια και το Πανεπιστήμιο Kütahya Dumlupınar, με τη χορηγία της Gürok Tourism and Mining Inc. και της Halk Investment Inc. Η ομάδα περιλαμβάνει επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια, μαζί με 10 τεχνικούς και 20 εργάτες.

Ο καθηγητής Gökhan Coşkun, επικεφαλής της ανασκαφής και πρόεδρος του Τμήματος Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Dumlupınar University, δήλωσε ότι, από τον Μάιο, η ομάδα έχει επικεντρωθεί στις δομές της αγοράς και του σταδίου. Οι εργασίες συνεχίζονται στις ανατολικές θέσεις, με προσπάθειες να αποκαλυφθούν τμήματα που έχουν καταρρεύσει από τον σεισμό.

Περισσότερες ανακαλύψεις αποκρυπτογραφούν την αρχιτεκτονική της αρχαιότητας

Για να αποτραπεί η καταστροφή των θεμελίων του ναού του Δία από το νερό της βροχής, πραγματοποιούνται επίσης εργασίες αποκατάστασης του υπογείου του κτιρίου. Οι ανασκαφές στην αγορά αποκάλυψαν τρία ακόμη καταστήματα, μια καλοδιατηρημένη μαρμαρόστρωτη αυλή, υπολείμματα κιόνων και μαρμάρινα σκαλοπάτια που οδηγούν σε στοά.

Η ομάδα επιπλέον, ανακάλυψε μία διώροφη δομή, νότια της αγοράς, η οποία θεωρείται ότι ήταν η είσοδος του μνημείου.

Ο Coşkun εξήγησε ότι, η αρχιτεκτονική της κατασκευής, σε μορφή ναΐσκου, υποδηλώνει πως, αποτελούσε μέρος ενός δημόσιου κτιρίου, πιθανώς την είσοδο σε μία πολύβουη αγορά.

Επιπλέον, η ανασκαφή έφερε στο φως μία καλά διατηρημένη μάσκα από ψημένο πηλό, διαφωτίζοντας τη λατρεία του Διόνυσου στους Αιζανούς.

Παρόμοιες μάσκες, ταφικές προσφορές, έχουν ανακαλυφθεί σε παρακείμενους τύμβους τα προηγούμενα χρόνια, υποδηλώνοντας ότι, τέτοια τεχνουργήματα θα γίνονται όλο περισσότερα με την πρόοδο των ανασκαφών.