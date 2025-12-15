Η διαδρομή του σκάφους με την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά – Συνελήφθη και γνωστός «βαρώνος»

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν στο λιμάνι του Πειραιά οι Αρχές σε σκάφος ελληνικών συμφερόντων, το οποίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και κατευθύνθηκε στη Λατινική Αμερική, όπου φέρεται να «φόρτωσε» ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το σκάφος επρόκειτο να μεταφέρει τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο τελικός προορισμός του.

Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στην Κατερίνη και τη Θήβα, ενώ αναμένονται άλλες 5 συλλήψεις ατόμων που βρίσκονται επάνω στο πλοίο.

Το σκάφος ρυμουλκεί από τον Ατλαντικό Ωκεανό εδώ και δύο ημέρες το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που συνδράμει στην επιχείρηση. Αναμένεται να οδηγηθεί σε λιμάνι, ώστε να καταμετρηθούν τα ναρκωτικά και να παραδοθούν στις Αρχές οι πέντε συλληφθέντες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους και αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είναι γνωστός «βαρώνος», παλιός γνώριμος των Αρχών.

Στον ίδιο, στον παρελθόν είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ», καθώς είχε συλληφθεί ως εγκέφαλος του μεγαλύτερου κυκλώματος κοκαΐνης στη χώρα μας και κατηγορούμενος ως οργανωτής της μεταφοράς 5,5 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο Africa 1, υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2004.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών του Ελληνικού FBI με τις αμερικανικές Αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.