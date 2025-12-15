Λίλα Μπακλέση – Νατάσα Εξηνταβελώνη: «Όταν πας μια Πατρινιά και μια Περιστεριώτισσα σε εστιατόριο με Michelin – Βίντεο από την έξοδό τους

Σύνοψη από το

  • Η Λίλα Μπακλέση και η Νατάσα Εξηνταβελώνη επισκέφθηκαν ένα εστιατόριο βραβευμένο με Michelin, με την Λίλα Μπακλέση να δημοσιεύει ένα χιουμοριστικό βίντεο από την εμπειρία τους.
  • Οι δύο ηθοποιοί ξέσπασαν σε γέλια με την περιγραφή του επιδορπίου που περιλάμβανε «σφαίρα σοκολάτας, γεμιστή με πανακότα, και εξωτερικά έχουμε ένα παγωτό, εννοείται χαβιάρι από πάνω».
  • Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Λίλα Μπακλέση δήλωσε ότι θα έτρωγε καθημερινά ένα πιάτο με παγωτό από blue cheese, με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη να την ρωτάει «Θα το έπηζες η ίδια το τυρί αυτό;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μπακλέση - Εξηνταβελώνη

Εστιατόριο βραβευμένο με Michelin επισκέφθηκαν η Λίλα Μπακλέση με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη. Η Λίλα Μπακλέση δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο από την εμπειρία τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η ηθοποιός σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όταν πας μια Πατρινιά και μια Περιστεριώτισσα σε Michelinατο εστιατόριο. Ναι παιδιά, πήραμε ταξί».

Συγκεκριμένα, όταν έφτασε η ώρα του γλυκού, ο σερβιτόρος είπε: «Για το επιδόρπιό σας, έχουμε ουσιαστικά μία σφαίρα σοκολάτας, γεμιστή με πανακότα, και εξωτερικά έχουμε ένα παγωτό, εννοείται χαβιάρι από πάνω». Οι δύο ηθοποιοί ξέσπασαν σε γέλια.

Τότε η Λίλα Μπακλέση είπε: «Μας έχετε δώσει από πέντε ποτά, δηλαδή βοήθεια» και η Νατάσα Εξηνταβελώνη ρώτησε «συγγνώμη τα ποτά είχαν αλκοόλ κανονικά;».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Λίλα Μπακλέση σχολίασε για ένα άλλο πιάτο με παγωτό από blue cheese, ότι θα το έτρωγε καθημερινά και η Νατάσα Εξηνταβελώνη την ρώτησε: «Θα το έπηζες η ίδια το τυρί αυτό;» με την ηθοποιό να απαντάει: «Βεβαίως, κατευθείαν από τα γελάδια της Ολλανδίας».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Baklesi Lila (@baklesi_lila)

