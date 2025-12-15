Λίλα Μπακλέση – Νατάσα Εξηνταβελώνη: «Όταν πας μια Πατρινιά και μια Περιστεριώτισσα σε εστιατόριο με Michelin – Βίντεο από την έξοδό τους

Εστιατόριο βραβευμένο με Michelin επισκέφθηκαν η Λίλα Μπακλέση με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη. Η Λίλα Μπακλέση δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο από την εμπειρία τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η ηθοποιός σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όταν πας μια Πατρινιά και μια Περιστεριώτισσα σε Michelinατο εστιατόριο. Ναι παιδιά, πήραμε ταξί».

Συγκεκριμένα, όταν έφτασε η ώρα του γλυκού, ο σερβιτόρος είπε: «Για το επιδόρπιό σας, έχουμε ουσιαστικά μία σφαίρα σοκολάτας, γεμιστή με πανακότα, και εξωτερικά έχουμε ένα παγωτό, εννοείται χαβιάρι από πάνω». Οι δύο ηθοποιοί ξέσπασαν σε γέλια.

Τότε η Λίλα Μπακλέση είπε: «Μας έχετε δώσει από πέντε ποτά, δηλαδή βοήθεια» και η Νατάσα Εξηνταβελώνη ρώτησε «συγγνώμη τα ποτά είχαν αλκοόλ κανονικά;».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Λίλα Μπακλέση σχολίασε για ένα άλλο πιάτο με παγωτό από blue cheese, ότι θα το έτρωγε καθημερινά και η Νατάσα Εξηνταβελώνη την ρώτησε: «Θα το έπηζες η ίδια το τυρί αυτό;» με την ηθοποιό να απαντάει: «Βεβαίως, κατευθείαν από τα γελάδια της Ολλανδίας».