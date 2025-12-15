Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή: «Το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες»

  • Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την υποχώρηση του «ωμέγα εμποδιστή», ο οποίος μέχρι την Παρασκευή «κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες».
  • Από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο και ομίχλες. Νοτιότερα η θερμοκρασία θα ανεβαίνει στους 16° με 18° βαθμούς Κελσίου κοντά στο μεσημέρι.
  • Μετά την Παρασκευή, ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει, οδηγώντας σε έντονα άστατες καιρικές συνθήκες προς τα Χριστούγεννα. Θα κυριαρχούν οι βροχές, ενώ τα χιόνια θα διατηρηθούν ψηλά στα βουνά.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την υποχώρηση του «ωμέγα εμποδιστή», ο οποίος έως την Παρασκευή «κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες, για λίγες ημέρες ακόμα», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όμως, όπως γράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές.

«Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά έως και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».

