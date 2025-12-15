Πάνω από ένας τόνος κοκαΐνης κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά – Τέσσερις συλλήψεις

  • Πάνω από έναν τόνο κοκαΐνης εντόπισαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης του ελληνικού FBI.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις Ελλήνων, ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα στο εξωτερικό που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.
  • Το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πάνω από έναν τόνο κοκαΐνης εντόπισαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης του ελληνικού FBI, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Μέχρι χθες (14/12) το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η πρώτη καταμέτρηση της κατασχεθείσας ποσότητας, που προσεγγίζει τον έναν τόνο, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις Ελλήνων, ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα στο εξωτερικό, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.

08:47 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Τρόμος στην Κηφισιά: Ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου και άρπαξε χρήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν...
07:57 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (15/12) στις αρμόδιες Αρχές, έπειτα από φωτιά που εκδηλ...
07:27 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με...
07:05 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ελε...
