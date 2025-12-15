Αγρότες: Αμετακίνητοι από τα μπλόκα σε τελωνεία και εθνικές οδούς – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων και τα αιτήματά τους

«Η πόρτα της κυβέρνησης παραμένει ανοικτή για όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους επιθυμούν συνάντηση», επανέλαβε ο πρωθυπουργός μετά την άρνηση των αγροτών για διάλογο, ενώ εκείνοι από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν προσχηματική τη συζήτηση και ζητούν δεσμεύσεις για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων, που δηλώνουν ότι απέστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διαμηνύουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους. Παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Συγκεκριμένα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης, του Μπράλου, των Μικροθήβων, της Νίκαιας και των Μαλγάρων.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας όπου θα γίνει η δίκη των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει πλέον πανελλαδική ενότητα, καθώς τα διάσπαρτα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο.

Αναλυτικότερα, από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα σχεδιάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον, με στόχο να δοθεί λύση στα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας.

Την Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες ζητούν, μεταξύ άλλων, κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Τέλος, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Αναλυτικά τα αιτήματα είναι:

« Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουν δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

1. Εμβολιασμός.

α. Αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων.

β. Επαναλειτουργία των μονάδων από 6 έως 8 μήνες και σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.

2. Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων

Επικαιροποίηση των ποσών αποζημίωσης ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής.

Διαφοροποίηση ανάλογα με είδος, ηλικία, παραγωγικότητα, καθαρόαιμα (αυτόχθονες φυλές).

3. Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα

α. Κάλυψη της απώλειας παραγωγής (γάλα, κρέας, αναπαραγωγή) για τουλάχιστον 12–24 μήνες ή όσο χρειαστεί και μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού με το 30% επί του κύκλου εργασιών βάσει υπολογισμών πώλησης κρέατος και γάλακτος.

β. Κατά τη διάρκεια της Ανωτέρας βίας να διατηρούνται τα δικαιώματα όπως και τα σχέδια βελτίωσης έως την ανασύσταση του κοπαδιού.

4. Ελληνοποίηση

Μία από τις πιο σοβαρές αιτίες εξάπλωσης των ζωονόσων είναι η αθρόα εισαγωγή σε γάλα και ζώντων ζώων που έρχονται και σφάζονται στην Ελλάδα και μετά εξάγονται και έτσι να μεταφέρονται οι αρρώστιες στην Ελλάδα.

5. Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων με όγκο μέτρηση

Αποζημίωση για τριφύλλια, σανό και ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που αναγκαστικά καταστρέφονται λόγω μέτρων.

6. Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών

α. Επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών.

Πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.

β. Μέτρο 5.2 χαμένο εισόδημα για όλες τις φυσικές καταστροφές (daniel, ilias, πυρκαγιές) και για τις ζωονόσους για όλο το ζωικό κεφάλαιο.

γ. Η ανασύσταση κοπαδιού να δίνεται παρόλο που έχει δοθεί αποζημίωση σφαγής.

7. Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση

Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την ανακούφιση κτηνοτρόφων, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία για αντίστοιχες ζωονόσους.

8. Πάγωμα πληρωμών για όσο διαρκεί η ανωτέρα βία από ΔΕΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΥΔΡΕΥΣΗ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

9. Ενεργειακό κόστος – NET METERING μέσω προγράμματος ή σχέδιο βελτίωσης.

10. Κατάργηση διοικητικών προστίμων.

Τι ζητούν οι μελισσοκόμοι

1. Απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση. Ελευθερία εισόδου και τοποθέτησης μελισσιών.

2. Διεύρυνση ωραρίου χρήσης του καπνιστηρίου.

3. Ένταξη των μελισσοκόμων των νησιών στη νησιωτική πολιτική – αναθεώρηση σε όλα τα νησιά.

4. Ηλεκτρονικό μητρώο βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού. Όχι καταπατήσεις αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων.

5. Τομεακό πρόγραμμα: σύνταξη δράσεων από την Ομοσπονδία. Η ενίσχυση στους παραγωγούς σε δράσεις προς όφελος του παραγωγού.

6. ΚΑΠ: ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Προσαρμογή οικολογικού σχήματος για την επικονίαση.

7. Παράπλευρες οδοί. Να δοθεί λύση για την κίνηση των μελισσοκόμων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

8. Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας.

9. Σειρά μέτρων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

10. Σειρά μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

11. Σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού.

12. Προσμέτρηση και καθορισμός συγκεκριμένων αναλύσεων μελιού.

13. Υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την μελισσοκομία.

14. Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/κυψέλη (συνολικό αίτημα 30 εκ. €).