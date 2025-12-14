Αγρότες: Έδωσαν στη δημοσιότητα τη λίστα με τα αιτήματά τους – Δείτε αναλυτικά τι ζητούν

Την λίστα των αιτημάτων που απέστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου, δημοσίευσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εάν δεν λάβουν δεσμεύσεις για την ικανοποίησή τους.

Οι αγρότες, που παραμένουν στα μπλόκα, δεν αποδέχτηκαν την πρόσκληση για συνάντηση την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, όπως αποφασίστηκε κατά την χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη με συμμετοχή 57 μπλόκων.

Στη λίστα που δημοσίευσαν περιλαμβάνονται 14 αιτήματα συν δύο, που αφορούν στην υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αιτήματα των αγροτών

«ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

• Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

• Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

• Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

• Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

• Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. ησ

• Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

• Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

• Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

• Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

• Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ

Σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων».

Σήμερα οι αγρότες θα συζητήσουν τις δράσεις για αυτήν την εβδομάδα, με δεδομένο ότι αύριο στη Λάρισα, έξω από τα δικαστήρια, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την ώρα που θα εκδικαστούν οι δύο συνάδελφοί τους που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια της πρώτης ημέρας του μπλόκου στη Νίκαια.

Επιπλέον, είναι γνωστή η μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη. Το κάλεσμα απευθύνθηκε από χθες από τους επικεφαλής των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, με δεδομένο ότι θα υπάρχει και ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων και των εθνικών οδών, κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Οι αγρότες τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σκληρύνουν τη στάση τους και να πιέσουν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Αχαΐας «δεν πρόκειται να κάνουν πίσω»

Οι αγρότες της Αχαΐας δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ενώ το μπλόκο στη Εγλυκάδα αναμένεται να ενισχυθεί με τρακτέρ από τα γύρω χωριά. Χθες υπήρχε επιτροπή από την Αχαΐα στη συνδιάσκεψη της Νίκαιας, και οι αγρότες ήταν ενημερωμένοι για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βρίσκονται δε στο ίδιο πνεύμα αποφασιστικότητας.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και η στάση τους θα σκληρύνει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται μηχανοκίνητη πορεία των τρακτέρ μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Για την προσεχή Τρίτη, ημέρα της γενικής απεργίας, η γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί θα γίνει στο μπλόκο των αγροτών, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Ενισχύεται το μπλόκο στη Σιάτιστα Κοζάνης

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, πλήρως συντονισμένοι με το πανελλήνιο όργανο και τις αποφάσεις της χθεσινής συνδιάσκεψης στη Νίκαια. Στα μπλόκα της Σιάτιστας, του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης, οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας εκτός από την Εγνατία και τους παράδρομους, επιτρέποντας μόνο έκτακτα περιστατικά και μαθητές.

Οι κινητοποιήσεις συντονίζονται με τη γενική απεργία της Τρίτης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 70 φορείς, με κλειστά δημαρχεία και συγκέντρωση στον κόμβο της Σιάτιστας, στο μεγάλο μπλόκο των κτηνοτρόφων. Αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη για να καθοριστεί η διαδικασία της Τρίτης.

Έβρος: Για 13η ημέρα αποκλεισμένο για φορτηγά το Τελωνείο Κήπων

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα 200 περίπου τρακτέρ τους στο Τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του από φορτηγά. Οι αγρότες επιτρέπουν την διέλευση όσων φορτηγών μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Ο αποκλεισμός έχει σαν συνέπεια να έχουν συγκεντρωθεί στο τουρκικό έδαφος ήδη περισσότερα από 1.000 φορτηγά, προερχόμενα από την Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ που βρίσκεται πλησίον του Τελωνείου. Μεταξύ τους και αρκετά με Έλληνες οδηγούς.

Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, περνούν κανονικά από το μεθοριακό σταθμό, με κατεύθυνση από και προς την Τουρκία.

Στο Ελληνικό έδαφος, υπάρχουν στην Εγνατία Οδό ακινητοποιημένα περίπου 300 φορτηγά, ενώ ο μέσος όρος αναμονής ανέρχεται στις 3 ημέρες. Οι υπεύθυνοι του μπλόκου επιτρέπουν την διέλευση περίπου 100 φορτηγών την ημέρα, ώστε να διατηρείται μια στοιχειώδης ροή.

Η ροή των ΙΧ και λεωφορείων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς από την Τουρκία εισέρχονται καθημερινά δεκάδες ή και εκατοντάδες, με προορισμό την εμπορική αγορά των κοντινών ελληνικών πόλεων, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες ο μέσος όρος αναμονής για τα ΙΧ και τα λεωφορεία να είναι 6 ώρες. Κι αυτό ενώ στο Τελωνείο δεν λειτουργεί ακόμη το σύστημα που αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα είναι σύντομα υποχρεωμένοι να περνούν από ειδική διαδικασία ταυτοποίησης και βιομετρικών στοιχείων, πριν μπουν στην Ελλάδα.

Τσιάρας: «Να ξανασκεφτούν τη στάση τους οι αγρότες και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου»

Έκκληση στους αγρότες να ξανασκεφτούν την στάση τους «και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου», απηύθυνε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας από το βήμα της Βουλής, κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Μπροστά μας βρίσκεται η νέα προγραμματική περίοδος, η νέα ΚΑΠ, οι επιπτώσεις από τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με νέες χώρες, με τρίτες χώρες, η εσωτερική σύγκλιση, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Γι’ αυτό ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος. Γιατί οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, «στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Και από το βήμα του κοινοβουλίου καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο διάλογος όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής. Μια επανεκκίνηση που θα κάνει τον πρωτογενή τομέα ελκυστικό, σύγχρονο ανταγωνιστικό».

Τόνισε την ανάγκη συμβολής όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι μόνο αριθμοί -είναι και προοπτική».

«Και για αυτό εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», επεσήμανε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε: «Οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές, διεθνώς, τιμές, είναι μια αδυσώπητη πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να ελαφρύνουμε το κόστος παραγωγής και να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά και το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα».