Τηλεθέαση (13/12): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (13/12).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice» με 24,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15% και το «The Roadshow» με 11,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice» με 17,2% , με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15% και στην τρίτη το «The Roadshow» με 11,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

SKAI – The Voice 24,5%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%

ANT1 – The Roadshow 11,6%

ALPHA – Akis’ Food Tour 7,8%

ALPHA – Τρομεροί γονείς 6,8%

ANT1 – Ξένη ταινία: American Made 5,9%

STAR – Παιδική ταινία: Ο παπουτσωμένος γάτος 5,6%

MEGA – Hotel Eλvira 5,1%

MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 3,6%

OPEN – Ξένη ταινία: Το κορίτσι του τρένου 2,7%

OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό