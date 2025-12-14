Τηλεθέαση (13/12): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνοψη από το

  • Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (13/12).
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice» με 24,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «The Voice» βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση με 17,2%, με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (13/12).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice» με 24,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15% και το «The Roadshow» με 11,6%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice» με 17,2% , με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15% και στην τρίτη το «The Roadshow» με 11,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – The Voice 24,5%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%
  • ANT1 – The Roadshow 11,6%
  • ALPHA – Akis’ Food Tour 7,8%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 6,8%
  • ANT1 – Ξένη ταινία: American Made 5,9%
  • STAR – Παιδική ταινία: Ο παπουτσωμένος γάτος 5,6%
  • MEGA – Hotel Eλvira 5,1%
  • MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 3,6%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Το κορίτσι του τρένου 2,7%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • SKAI – The Voice 17,2%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%
  • ANT1 – The Roadshow 11,2%
  • ALPHA – Akis’ Food Tour 7,7%
  • STAR – Παιδική ταινία: Ο παπουτσωμένος γάτος 7,6%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 7,4%
  • ANT1 – Ξένη ταινία: American Made 6,2%
  • MEGA – Hotel Eλvira 4,1%
  • MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 4%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Το κορίτσι του τρένου 3,3%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 1,9%

