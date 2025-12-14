IQ160: Η Μαρίνα στέλνει το φούτερ του Τηλέμαχου για το τεστ πατρότητας

Η Πηνελόπη αποφασίζει να κάνει αμνιοπαρακέντηση, για να βεβαιωθεί για την υγεία του μωρού της ατο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “IQ160” απόψε στις 21:00 στο Star.

Η Μαρίνα, με την ευκαιρία, την πιέζει να κάνει και τεστ πατρότητας. Έχει βρει ένα ξεχασμένο φούτερ του Τηλέμαχου, το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για δείγμα.

Μια μεσήλικη κομμώτρια έχει βρεθεί νεκρή στη μπανιέρα της και ο δολοφόνος προσπάθησε να το κάνει να φανεί ατύχημα. Τα ευρήματα του DNA στη σκηνή του εγκλήματος συνδέονται με άλλους δύο θανάτους γυναικών. Δείχνουν ενέργειες ενός κατά συρροή δολοφόνου και κινητοποιείται ολόκληρη η αστυνομική δύναμη, αλλά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

Η κόρη της κομμώτριας είναι σοκαρισμένη, παρόλο που δε διατηρούσε καλή σχέση με τη μητέρα της, διότι εκείνη προσπαθούσε να την απομακρύνει από τον αρραβωνιαστικό της με κάθε τρόπο. Πού οφειλόταν, όμως, η επιμονή της και ποιο μυστικό κρυβόταν πίσω από αυτήν τη μεγάλη αντιπάθεια;

Η Πηνελόπη θα το αποκαλύψει, ενώ, πίσω από την πλάτη της, η Μαρίνα στέλνει το φούτερ του Τηλέμαχου για το τεστ πατρότητας.

Δείτε εδώ το trailer του 9ου & 10ου  επεισοδίου της σειράς IQ 160:

 

 

