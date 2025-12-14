Λαμία: Τραυματίστηκε 15χρονος με ηλεκτρικό πατίνι – Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι συνέβη λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12/25) στη Λαμία. Τραυματίστηκε ο 15χρονος αναβάτης, όταν το πατίνι του έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο 15χρονος έκανε χρήση ενοικιαζόμενου πατινιού εταιρείας που δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, χωρίς να φοράει κράνος.

Φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος και να έχασε τον έλεγχο του πατινιού με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε παρκαρισμένο όχημα και να βρεθεί στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ελαφρά τραυματισμένος, όπου μετά τις πρώτες βοήθειες και τις εξετάσεις, πήρε εξιτήριο. Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και όσα προβλέπονται.