Αίγιο: «Με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα – Μπουνιές στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι» – Η περιγραφή του γιατρού για τον άγριο ξυλοδαρμό του από ασθενή

Τον άγριο ξυλοδαρμό του από έναν ασθενή… μποξέρ το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Αιγίου, περιγράφει ο ορθοπεδικός γιατρός που φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα του.

Ο γιατρός εξηγεί ότι δεν γνώριζε τον δράστη ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» περιγράφει αρχικά: «Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό».

Ο ασθενής που γρονθοκόπησε τον γιατρό είναι μποξέρ και γυμναστής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. «Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε “ρε γιατρέ” μου λέει “δεν μου αρέσει μούρη σου” έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει “δεν μ’ αρέσει η μούρη σου”».

Και δεν σταμάτησε εκεί. «Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. “Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα” να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. “Δεν ξέρω πώς να αμυνθώ” του εξήγησα. “Άσε μωρέ, δεν μ’ αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς” μου λέει», περιγράφει ο γιατρός.

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα», προσθέτει το θύμα της επίθεσης.

Γνωστός στις Αρχές ο μποξέρ

Ο μποξέρ, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση, έχει εκτίσει και στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

«Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει, πρέπει να είχε ναρκωτικά, έχει προβλήματα. Παραβατικός είναι. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Μα αυτόν μου έχουν πει κάποιοι νοσηλευτές ότι κάποια κυρία την έπιασε από τον λαιμό, μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω», αναφέρει ο γιατρός που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο:

 

