Σαλαμίνα: Έρευνες σε σπίτια και καταστήματα έβγαλαν «λαβράκια» – Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

  • Κατά τη διάρκεια ειδικής επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 15 άτομα, σε σπίτια και σε καταστήματα στη Σαλαμίνα.
  • Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, ξύλινο ρόπαλο, αναδιπλούμενα μαχαίρια, μεταλλική ράβδος, ναρκωτικά δισκία και ακατέργαστη κάνναβη.
  • Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 23χρονου Έλληνα και ενός 28χρονου αλλοδαπού, για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Πιστόλι, καραμπίνα, φυσίγγια, ρόπαλο, μαχαίρι και μεταλλική ράβδος, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε 15 άτομα, σε σπίτια και σε καταστήματα στη Σαλαμίνα, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχειρησιακής δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής (12/12).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στο νησί της Σαλαμίνας με την πραγματοποίηση ελέγχων σε 15 άτομα και σε οικίες και καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια,
  • κυνηγετική καραμπίνα με σβησμένο τον σειριακό αριθμό,
  • 32 φυσίγγια,
  • ξύλινο ρόπαλο,
  • 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,
  • μεταλλική ράβδος,
  • 18 ναρκωτικά δισκία και
  • 5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 23χρονου Έλληνα και ενός 28χρονου αλλοδαπού, που κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

