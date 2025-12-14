Κρήτη: Χαμός σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Προπονητής χτύπησε με κουτουλιά παίκτη της αντίπαλης ομάδας

Κατά τη διάρκεια μιας σύρραξης μεταξύ ποδοσφαιριστών, στον αγώνα Χερσόνησος – Εργοτέλης, όταν οι πάγκοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και οι πιο ψύχραιμοι –μεταξύ αυτών και προπονητές– προσπαθούσαν να αποτρέψουν την κλιμάκωση, ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος, πρωταγωνίστησε σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιστατικό.

Αντί να συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης, σημειώνει το τοπικό μέσο ενημέρωσης grandsport.gr, κινήθηκε προς το κέντρο του γηπέδου, πλησίασε τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη, και ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μαζί του.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο τεχνικός του Εργοτέλη προχώρησε σε σωματική επίθεση, φτάνοντας στο σημείο να τον χτυπήσει με κουτουλιά.