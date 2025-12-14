Κρήτη: Χαμός σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Προπονητής χτύπησε με κουτουλιά παίκτη της αντίπαλης ομάδας

Σύνοψη από το

  • Κατά τη διάρκεια μιας σύρραξης μεταξύ ποδοσφαιριστών στον αγώνα Χερσόνησος – Εργοτέλης, ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος, πρωταγωνίστησε σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιστατικό.
  • Αντί να συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης, κινήθηκε προς το κέντρο του γηπέδου και πλησίασε τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη, με τον οποίο είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.
  • Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο τεχνικός του Εργοτέλη προχώρησε σε σωματική επίθεση, φτάνοντας στο σημείο να τον χτυπήσει με κουτουλιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κρήτη: Χαμός σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Προπονητής χτύπησε με κουτουλιά παίκτη της αντίπαλης ομάδας

Κατά τη διάρκεια μιας σύρραξης μεταξύ ποδοσφαιριστών, στον αγώνα Χερσόνησος – Εργοτέλης, όταν οι πάγκοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και οι πιο ψύχραιμοι –μεταξύ αυτών και προπονητές– προσπαθούσαν να αποτρέψουν την κλιμάκωση, ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος, πρωταγωνίστησε σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιστατικό.

Αντί να συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης, σημειώνει το τοπικό μέσο ενημέρωσης grandsport.gr, κινήθηκε προς το κέντρο του γηπέδου, πλησίασε τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη, και ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μαζί του.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο τεχνικός του Εργοτέλη προχώρησε σε σωματική επίθεση, φτάνοντας στο σημείο να τον χτυπήσει με κουτουλιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοβουλία της Ελλάδας για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων

Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο επίκεντρο σεμιναρίου του ΙΣΑ

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται πριν από τα Χριστούγεννα – Τι αλλάζει μόνιμα από το 2026

ΔΥΠΑ: Οι καταβολές που θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Βαγιαννίδης: Δύο ασίστ από τον Έλληνα αμυντικό στη νίκη της «εξάσφαιρης» Σπόρτινγκ – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την ΑΒΣ Φούτμπο...
01:10 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Super League: Μόνος τέταρτος ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά πέρασε τον Άρη – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Αλλαγές στη βαθμολογία της Super League έφεραν τα πρώτα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής, καθώς ...
00:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Ζαφείρης: Αποθεώθηκε στο «αντίο» του στην Σλάβια Πράγας και τώρα… ΠΑΟΚ

Συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας, λίγο πριν ταξιδ...
00:18 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Σαρωτικοί οι «πράσινοι» διέσυραν την «Ένωση» με κατοστάρα

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στη SUNEL Arena, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα