Τηλεθέαση (13/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (13/12).
Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 17,5% και 13,6% αντίστοιχα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,1%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,2%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,5%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,6%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 10,1%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 9,4%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,2%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,7%