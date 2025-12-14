Τηλεθέαση (13/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο

Σύνοψη από το

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (13/12).
  • Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».
  • Η εκπομπή του ALPHA κατέκτησε την κορυφή με 17,5% στο γενικό σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό.
Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (13/12).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 17,5% και 13,6% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,1%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,2%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,5%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,6%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 10,1%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 9,4%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,2%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,7%

 

