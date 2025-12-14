Τηλεθέαση (13/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (13/12).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 17,5% και 13,6% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5%

SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,1%

MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,2%

ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,5%

OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό