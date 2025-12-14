Βασίλης Δήμας για Νότη Σφακιανάκη: «Ενδόμυχα έχει ενοχλήσει όχι τόσο με τις απόψεις, αλλά με την παρρησία του»

Ο Βασίλης Δήμας μίλησε στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη συνέντευξή του, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (14/12), αναφέρθηκε στον «καλλιτεχνικό του πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε, Νότη Σφακιανάκη. Ο τραγουδιστής εξέφρασε την άποψη, πως ο σπουδαίος τραγουδιστής «ενδόμυχα έχει ενοχλήσει όχι τόσο με τις απόψεις, αλλά με την παρρησία του».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Νότη Σφακιανάκη, ο Βασίλης Δήμας απάντησε: «Είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, εφαλτήριο. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που με έβγαλε σε μεγάλες πίστες και μου έδωσε το βήμα να τραγουδήσω σε πάρα πολύ κόσμο μπροστά! Λείπει η αισθητική του και λείπει και η ικανότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον κόσμο. Λείπουν τα τεράστια τραγούδια του».

«Αν πάρουμε όμως και την άλλη πλευρά, σε αυτή τη βιομηχανία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, κάποιος μπορεί να πει: “Τι θέση έχει σε μια εποχή που τα τραγούδια δεν έχουν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, την αισθητική που είχαν τότε;”. Πιστεύω ότι έχει απογοητευτεί από την κατάσταση της κοινωνίας, γιατί πάντα ο Νότης με την κοινωνία ήταν ευαισθητοποιημένος. Για αυτό και πολλά κοινωνικά τραγούδια, όχι μόνο δικά μου, αλλά και άλλων δημιουργών, τα έχει ερμηνεύσει», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο Βασίλης Δήμας ανέφερε πως: «Νομίζω ότι ενδόμυχα έχει ενοχλήσει όχι τόσο με τις απόψεις, αλλά με την παρρησία του. Δηλαδή το θάρρος της γνώμης του, το να απαντάει σε ό,τι τον ρωτάνε με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα».