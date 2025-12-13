Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: «Νομίζω ότι κατάλαβε πως σε μερικούς τομείς ίσως να ξέφυγε λίγο από την κόκκινη γραμμή»

Ο Μίλτος Καρατζάς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/12). Ανάμεσα σε άλλα, ο επιτυχημένος άνδρας της μουσικής βιομηχανίας αναφέρθηκε στον Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και τον κόσμο του τραγουδιού. Επιπλέον, μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε, η οποία έγινε γνωστή στον κόσμο.

Αναφερόμενος στον Νότη Σφακιανάκη, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως: «Η ζωή του κάπως άλλαξε. Αποφάσισε να αποχωρήσει. Τον ξέρω και τον Νότη πολύ καλά, νομίζω ότι κατάλαβε πως σε μερικούς τομείς ίσως να ξέφυγε λίγο από την κόκκινη γραμμή, που λέμε ότι δεν κάνει να ξεφύγουμε.

Δηλαδή έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ενώ συνεχίζουν να τον αγαπούν, να αγαπούν τα τραγούδια του, με κάποιες θέσεις τις οποίες υποστήριξε, λίγο τον γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει».

Σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε ότι: «Ο Γιώργος είναι σπουδαίος τραγουδιστής. Επίσης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία που έγινε τον τελευταίο καιρό, τον αδικεί. Διογκώθηκε πάρα πολύ ένα πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι είναι κάτι που φέρνει την καταστροφή!».