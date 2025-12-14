Αργυρούπολη: Στον εισαγγελέα ο 59χρονος που απείλησε με τσεκούρι άλλον οδηγό – Φωτογραφία με το «μίνι» οπλοστάσιο που είχε στην κατοχή του

  • Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 59χρονος οδηγός, που συνελήφθη επειδή απείλησε με τσεκούρι άλλον οδηγό, ύστερα από καβγά, το πρωί του Σαββάτου, στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου.
  • Ο 59χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Αργυρούπολης και κατηγορείται για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Σε έρευνα του οχήματος του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσεκούρι, σκεπάρνι, αεροβόλο πιστόλι, κάνναβη και μαχαίρι-μπρελόκ.
Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 59χρονος οδηγός, που συνελήφθη επειδή απείλησε με τσεκούρι άλλον οδηγό, ύστερα από καβγά, το πρωί του Σαββάτου (13/12), στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου.

Ο 59χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ χθες το πρωί στην περιοχή της Αργυρούπολης και κατηγορείται για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., πρωινές ώρες της 13-12-2025, ο 59χρονος οδηγός κατόπιν διένεξης με έτερο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, τον απείλησε επιδεικνύοντας του τσεκούρι και αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

Σε έρευνα του οχήματος του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • τσεκούρι,
  • σκεπάρνι,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • μαχαίρι-μπρελόκ,
  • 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και
  • τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

