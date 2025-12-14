Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές – Η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

  • Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως «η θάλασσα, η ναυτιλία και το εμπόριο είναι η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη». Για το 2026 και τα επόμενα χρόνια, οι επενδύσεις και τα έργα στον τομέα θα φτάσουν τα 1.498.000.000 ευρώ.
  • Τα επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης των λιμένων θα επιταχυνθούν, με στήριξη σε όλα τα ακριτικά νησιά για αφαλατώσεις, επενδύσεις σε λιμάνια και μαρίνες. Ο υπουργός τόνισε ότι η ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης είναι «κομβικής σημασίας» και θα συνεχιστούν οι επενδύσεις.
  • Εξισώνεται το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς με τα επαγγέλματα της ξηράς, ενώ προωθείται συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για τα ναυτικά επαγγέλματα. Το Λιμενικό Σώμα ενισχύεται με 500 προσλήψεις το 2026, νέο Κέντρο Επιχειρήσεων και σύγχρονα σκάφη, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων.
«Η θάλασσα, η ναυτιλία και το εμπόριο, η μεγάλη νησιωτικότητά με τα λιμάνια τους, είναι η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρας μας» και θα πρέπει πάνω σε αυτό «να μετασχηματίσουμε το οικονομικό μας μοντέλο» γιατί τα «επαγγέλματα της ναυτιλίας και το οικοσύστημα που χτίζεται γύρω από αυτήν, τα λιμάνια, τα νησιά και τις πόλεις που βρέχονται από θάλασσα αποτελούν μια καλύτερη απάντηση στην νέα γενιά και τις αγωνίες της για το μέλλον, για καλύτερες αμειβόμενες δουλειές εδώ στην χώρα μας».

Όπως επισήμανε «η ποντοπόρος ναυτιλίας μας είναι πρώτη παγκοσμίως και μας δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ώστε να πετύχουμε διαπραγματευόμενοι καλύτερες συνθήκες για καλύτερη και σταθερή παραγωγική οικονομία».

Ο υπουργός, είπε ότι 2026 και τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις και τα έργα θα φτάσουν 1.498.000.000 ευρώ. Δεν θα μείνουν πίσω τα ακριτικά μας νησιά, οι παράκτιες παραμεθόριες περιοχές και οι πόλεις που κάποτε άκμασαν από την ναυτιλία. Ενεργοποιούμε είπε ο κ. Κικίλιας σε αυτές τις περιοχές τα «hubs» της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας (μικρής, οικογενειακής, μεσαίας, της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π) ώστε να πάρει μπρος ξανά και να αποκτήσουν και πάλι την ακμή που είχαν τόσο οι περιοχές όσο και τα σχετικά επαγγέλματα.

Για την ανάπτυξη των λιμανιών

Για τα επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης των Λιμένων είπε ότι θα επιταχυνθούν. Ο κ. Κικίλιας είπε ότι όποιο ακριτικό νησί μας, μικρό ή μεγάλο, θα έχει την στήριξή μας για αφαλατώσεις, επενδύσεις σε λιμάνια και λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, σε μαρίνες που φέρνουν μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό και σε υποδομές που μπορεί να στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Δημιουργούμε βραχίονα στο Υπουργείο απόλυτου ελέγχου και παρακολούθησης, σε όλα τα επίπεδα ανεξαρτήτως εάν είναι του δημοσίου ή έχουν παραχωρηθεί σε παραχωρησιούχους.

Σχετικά με την Αλεξανδρούπολη, ο υπουργός τόνισε ότι «είναι κομβικής σημασίας όλη η ευρύτερη περιοχή και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και τις βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή κάτι που δεν κάναμε την μεταπολίτευση».

Αναφορικά με το λιμάνι της Πάτρας, είπε ο κ. Κικίλιας είπε ότι «για χρόνια έμεινε πίσω αλλά θα πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα το αξιοποιήσουμε» όπως και του Αστακού, του Βόλου, της Καβάλας και της Ελευσίνας.

Ο υπουργός είπε ότι διορθώνονται στρεβλώσεις και αδικίες. «Εξισώσαμε το επίδομα της ανεργίας στους ναυτικούς όπως είναι με τα επαγγέλματα της ξηράς. Ξεκινάει συνεργασία ενημέρωσης με το Υπουργείο Παιδείας ανά σχολείο σε όλη την χώρα για τα ναυτικά επαγγέλματα, που όπως είπε μπορεί να δώσει υψηλό εισοδήματα καθώς ένας καπετάνιος έχει μηνιαίες αμοιβές από 14.000 έως 16.000 ευρώ, ένας μηχανικός από 13.000 έως 15.000 ευρώ, ο σεφ αμείβεται με από 9.000 έως 11.000 ευρώ και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών από 5.500 έως 6.500 ευρώ και οι συνθήκες πλέον είναι πολύ καλύτερες και ένα ταξίδι στην ποντοπόρα ναυτιλία διαρκεί 4,5 μήνες της», τόνισε.

500 προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα το 2026

Για το Λιμενικό Σώμα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών για 500 προσλήψεις το 2026. Το ΛΣ θα αποκτήσει ένα νέο Κέντρο Επιχειρήσεων με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ 2, όπως και νέα σκάφη ανοικτής θαλάσσης μεγαλύτερα των 80 μέτρων αλλά και πολλά μικρά καταδιωκτικά και φιλοδοξούμε αφού είναι εφικτό να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία, τόνισε. Επίσης στο πρόγραμμα του ΑΙΓΙΣ, είπε ο κ. Κικίλιας θα περιλαμβάνονται για το ΛΣ και μη επανδρωμένα σκάφη, υποβρύχια αλλά drones γιατί «η πατρίδα μας είναι μεγάλη» αλλά και για «την μάχη στο να διαφυλάξουμε τα θαλάσσια πάρκα μας, αύριο τις γεωτρήσεις που θα γίνουν και να αστυνομεύσουν την ελληνική μας ΑΟΖ» γιατί η θάλασσά μας «δεν είναι χώρος αλλά χώρα που οφείλουμε να την υπερασπιστούμε».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή «τα τελευταία χρόνια έχει σώσει χιλιάδες ζωές απροστάτευτων ανθρώπων στην θάλασσα ακόμα και με προσωπικό ρίσκο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του ΛΣ-ΕΑ με προσωπικό κόστος, με ρίσκο, μέσα στην νύχτα, με μποφόρ και αντίξοες συνθήκες συντελούν στα μέγιστα στο να σωθούν άνθρωποι οπότε να προσέχουμε τι λέμε κάθε φορά».

Ο υπουργός, απαντώντας σε αναφορές του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Θοδωρή Δρίτσα για την παγκόσμια συμφωνία ρίπων σε σχέση με τα καύσιμα των πλοίων μέσω του ΙΕΜΟ είπε ότι « δεν υπάρχει εναλλακτικό καύσιμο που θα μπορούσαμε να φορολογήσουμε όλη τη ναυτιλία παγκοσμίως επειδή δεν προσαρμόζεται. Τα βιοκαύσιμα είναι στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης. Άρα αυτό που εζητείτο να γίνει το 2027 ήταν να φορολογηθεί σκληρά η ναυτιλία και τα λιμάνια, να μπουν 130 δισ. ευρώ φόροι στην ναυτιλίας και την περίοδο 2027 – 2035 από 100 έως 300 δισ. ευρώ το χρόνο. Κάτι που σημαίνει ότι η εφοπλιστική κοινότητα αυτό θα το μετέφερε στους ναυλωτές και αυτοί στην πραγματική οικονομία δημιουργώντας πληθωριστική έξαρση, σούπερ ακρίβεια στις τιμές ενέργειας και ακρίβεια στα εμπορικά προϊόντα. Εμείς, αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε». Και «ναι» βεβαίως είπε «Πράσινη ενέργεια, την μετατροπή σιγά – σιγά του στόλου σε φιλικότερο για τον πλανήτη αλλά χωρίς να καταρρεύσει η αγορά».

