Νετανιάχου για την επίθεση στο Σίδνεϊ: «Τους είχα προειδοποιήσει – Ρίχνουν λάδι στην φωτιά του αντισημιτισμού»

Λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τον Αύγουστο είχε στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, κατηγορώντας την Καμπέρα ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Παραφράζοντας την επιστολή του, ο Νετανιάχου είπε ότι οι πολιτικές του Αλμπανέζε, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνουν «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας. Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

«Φριχτή επίθεση»

Ο Νετανιάχου είπε ότι η επίθεση ήταν «φριχτή. Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», λέει, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ένας περαστικός που, όπως λέει, ήταν Εβραίος, καταγράφηκε να παλεύει για να πάρει το όπλο από τα χέρια ενός από τους επιτιθέμενους.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον καταπολεμήσουμε είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό», είπε.

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από αυτούς να κάνουν ό,τι απαιτείται από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».

Η προειδοποίηση από την Μοσάντ

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ προειδοποίησε επανειλημμένα την Αυστραλία για απειλές κατά της εβραϊκής κοινότητας της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών πηγών ασφαλείας που μεταδόθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ισραήλ, Kan.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας αρνήθηκε την ύπαρξη συγκεκριμένης προειδοποίησης. «Εάν η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι υπήρχε κίνδυνος για την κοινότητα ή για την εκδήλωση, θα είχαμε λάβει σημαντικά μέτρα», δήλωσε ο επίτροπος Mal Lanyon.

Χέρτσογκ: Το Ισραήλ στο πλευρό σας

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην εκδήλωση για το Χανουκά, στο Σίδνεϊ, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ μίλησε με τον Ντέιβιντ Όσιπ, πρόεδρο του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Νέας Νότιας Ουαλίας, και τον ραβίνο Λέβι Γούλφ, ραβίνο της Κεντρικής Συναγωγής του Σίδνεϊ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

«Να ξέρετε ότι το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό σας», είπε ο Χέρτσογκ στον Όσιπ, ο οποίος στη συνέχεια τον ενημέρωσε για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 νεκρούς Εβραίους της Αυστραλίας, καθώς και για «τα άμεσα μέτρα που ελήφθησαν, για να τεθεί η κοινότητα σε καραντίνα εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη συνομιλία του με τον ραβίνο Γούλφ, ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι «ο εβραϊκός λαός δεν τα παρατάει ποτέ. Είμαστε ένας αιώνιος λαός και τα κεριά θα ανάψουν ξανά από αύριο, ξανά και ξανά, σε όλο τον κόσμο».

«Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι κανείς δεν μπορεί να μας καταβάλει και θα προχωρήσουμε πιο δυνατοί», απάντησε ο ραβίνος.