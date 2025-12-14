Τσιάρας: «Να ξανασκεφτούν τη στάση τους οι αγρότες και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου» – Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση

Έκκληση στους αγρότες να ξανασκεφτούν την στάση τους «και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου», απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας από το βήμα της Βουλής, κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Μπροστά μας βρίσκεται η νέα προγραμματική περίοδος, η νέα ΚΑΠ, οι επιπτώσεις από τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με νέες χώρες, με τρίτες χώρες, η εσωτερική σύγκλιση, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Γι’ αυτό ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος. Γιατί οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, «στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Και από το βήμα του κοινοβουλίου καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο διάλογος όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής. Μια επανεκκίνηση που θα κάνει τον πρωτογενή τομέα ελκυστικό, σύγχρονο ανταγωνιστικό».

Τόνισε την ανάγκη συμβολής όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι μόνο αριθμοί -είναι και προοπτική».

«Και για αυτό εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», επεσήμανε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε: «Οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές, διεθνώς, τιμές, είναι μια αδυσώπητη πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να ελαφρύνουμε το κόστος παραγωγής και να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά και το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα».

Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση – Τι απάντησε ο Τσιάρας

Με αφορμή την ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε ομαδικά «πυρά» για τις εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα.

Παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, απλήρωτες ενισχύσεις και επιδοτήσεις, και αγροτικά μπλόκα βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε με τα στοιχεία για τις δημοσιονομικές διορθώσεις όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την περίοδο και πριν την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε πως «οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχουν τακτοποιηθεί όλα», και υπογράμμισε ότι άλλος δρόμος από τη δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει για τη διαφάνεια στις ενισχύσεις, δεν υπάρχει.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση. Έχει δρομολογηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν συνέπειες. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, εντάσσονται στις συνέπειες αυτές. Το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες αγρότες είναι σε έλεγχο, είναι μια συνέπεια. Δεν θα μπορούσαμε όμως να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφορετικά», είπε ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός κατέθεσε στα πρακτικά το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων που επεβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2002 και εντεύθεν, προτρέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως εκείνα τα οποία άσκησαν διακυβέρνηση, να βάλουν τέλος στην… «υποκρισία», του «δεν ξέραμε, δεν είδαμε», για τις πληρωμές των αγροτών τα προηγούμενα χρόνια. «Αλήθεια, έχετε ιδέα τι δημοσιονομικές διορθώσεις πλήρωσε η χώρα επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ; ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίστατο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ; Καταθέτω στα πρακτικά το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων από το 2002 που καταλαμβάνει και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε να μείνετε στην γνωστή υποκρισία, “δεν ξέραμε, δεν είδαμε, δεν καταλάβαμε τίποτα”, έρχεται η ίδια η ΕΕ με τις δικές της δημοσιονομικές διορθώσεις και δίνει την εικόνα», είπε ο κ. Τσιάρας.

Καθώς από τον κ. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Μπάρκα τέθηκε το ζήτημα του Μέτρου 23, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απευθύνθηκε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτήθηκε: «Το Μέτρο 23 το όφειλε η κυβέρνηση στους αγρότες; Το όφειλε το Μέτρο 23; Μπορείτε να μου απαντήσετε; Εγώ θα σας πω ότι οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχουν τακτοποιηθεί όλα. Γι’ αυτό μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει τα 3,8 δις ευρώ».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε από την αντιπολίτευση η παρουσία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. «Πριν μερικούς μήνες, ενημέρωσα την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κ. Λυκουρέντζο, ο οποίος απηύθυνε προσωπική πρόσκληση σε όλα τα κόμματα να τον συναντήσουν και να ενημερωθούν. Πόσοι πήγαν; Πόσα κόμματα πήγαν; Ξέρετε; Έχετε ιδέα; Κανένας! Κανένας εκπρόσωπος κόμματος δεν πήγε», απάντησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι την προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο τρόπος που προσεγγίζετε το θέμα της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι σαν να λέτε ότι δεν θέλετε να γίνονται έλεγχοι και εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, σχολίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας την σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης. «Για πρώτη φορά, μέσα από μια διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, είναι σε έλεγχο αρκετές χιλιάδες αγρότες. Καλούμαστε να διασταυρώσουμε ευρήματα, είτε αυτά είναι για λάθος καλλιέργειες, είτε για λάθος διαστάσεις των αγροτεμαχίων, είτε για διαφορές Ε9 με δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όλα αυτά δεν θέλετε να διορθωθούν; Πώς θα πάμε στην εποχή της διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δεν θέλετε να διορθωθούν όλα αυτά;», είπε ο κ. Τσιάρας.

Στο θέμα είχε αναφερθεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και όπως απάντησε ο κ. Τσιάρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να μεταφερθεί στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή που όλα τα προηγούμενα λειτούργησε άδικα για τους αγρότες και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο των ελέγχων και η διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ, είπε ο κ. Τσιάρας και τόνισε ότι όλη η προσπάθεια γίνεται για τους έντιμους αγρότες. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η ΑΑΔΕ έχει ρόλο ελεγκτικό αλλά αυτός που χαράσσει την πολιτική είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης που σχολίασε ότι το υπουργείο δεν έχει ανοίξει καμία συζήτηση για τις μειώσεις που έρχονται αλλά επιδίδεται σε επικοινωνιακή προπαγάνδα και μόνο, την ώρα που τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι τεράστια. «Καταβολή των χρημάτων που οφείλετε από τα προηγούμενα χρόνια, έχετε κάνει; Όχι, είναι η απάντηση, Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα έχετε κάνει; Όχι είναι η απάντηση. Συζητάτε για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και σας ρωτώ, αυτοί που δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια να βρουν ούτε ένα από τα λαμόγια που έκλεβαν τα χρήματα των τίμιων αγροτών, πώς θα το κάνουν τώρα;», ρώτησε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χρηστίδης και απηύθυνε ένα ακόμα ερώτημα στους βουλευτές της ΝΔ που λένε ότι σέβονται τους θεσμούς: «Ξέρετε ποιος είναι ο προηγούμενος διοικητής που πήγε σε ΚΟ της ΝΔ, χωρίς να έχει έρθει στη Βουλή να τον ακούσουμε εμείς, και συμπεριφέρεται ως τελευταίο της ΝΔ για να πάει να ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ αλλά δεν έρχεται να ενημερώσει το πανελλήνιο; Ο κ. Σκλήκας, με τις μπίζνες των ΕΛΤΑ. Ό,τι έκανε ο κ. Καββαδάς, με τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών! Μετατρέπετε σε υποχείριο της Πειραιώς τον άνθρωπο που καλείται να διαχειριστεί τα χρήματα των αγροτών».

«Δεν αποκαλύψατε εσείς τις χρόνιες παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εσάς και το σύστημα της ΝΔ, που λειτουργούσε κάτω από τη σκέπη της κυβέρνησης της ΝΔ για εισπράττει κοινοτικά κονδύλια», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας. «Πάντοτε υπήρχαν σημειακές παραβιάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν πρόστιμα, για πράγματα που το ελληνικό κράτος δεν είχε κάνει. Πρώτη φορά όμως υπάρχει συσχέτιση ενός κόμματος με αυτές τις παραβιάσεις. Η κ. Σεμερτζίδου, μεγάλο asset! Ο κ. Ξυλούρης, ο κ. Στρατάκης, ο κ. Μελάς. Πέντε διοικητές έχουν περάσει από την εξεταστική επιτροπή. Συμπεριφέρεστε στους αγρότες λες και είναι επαίτες αλλά τους τα χρωστάτε, δεν τους τα χαρίζετε», τόνισε ο κ. Μπάρκας.

«Αν κάτι τρομοκρατεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους είναι η γενική μεταρρύθμιση την οποία ετοιμάζετε εσείς και άλλα κόμματα. Γιατί ή θα είσαι με την ΚΑΠ, όπως είστε εσείς μαζί με άλλα κόμματα ή με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Δεν γίνεται να είσαι και με τα δύο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Ο βουλευτής χαρακτήρισε προσχηματικό το διάλογο που επιδιώκει το Μαξίμου με τους αγρότες και πρόσθεσε ότι το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής». Όμως το υπόλοιπο ποτήρι, όπως τόνισε, γέμισε από το κόστος παραγωγής, το κόστος της ενέργειας, τα πανάκριβα αγροεφόδια, το αγροτικό πετρέλαιο. Ο διάλογος για να ξεκινήσει πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις, είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Η κυβέρνηση μας λέει ότι ξεκινάει εποχή διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας άκουγα και δεν ξέρω αν πρέπει κάποιος να κλάψει ή να γελάσει. Η δικιά σας κυβέρνηση δεν είναι αυτή, εσείς δεν είστε υπουργός, δικά σας στελέχη δεν είναι αυτά που έκλεβαν τα λεφτά των επιδοτήσεων των αγροτών; Επί των δικών σας ημερών δεν συμβαίνουν αυτά;», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου και πρόσθεσε ότι με την κυβέρνηση της ΝΔ «οδηγούμαστε να δέρνονται οι αγρότες στους δρόμους που διαμαρτύρονται και στέλνονται τα ΜΑΤ, στους αγρότες”, “είναι οι βουλευτές της ΝΔ που κάνουν ό,τι μπορούν στην εξεταστική επιτροπή για να συγκαλύψουν το σκάνδαλο», είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που επί των ημερών της, οι αγρότες έχουν πάρει λιγότερα και από τα μισά, από αυτά που δικαιούνται, σε ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

«Λέτε ότι έχουμε τελειώσει με το αμαρτωλό καθεστώς χωρίς ελέγχους. Αυτό που σας λένε οι αγρότες, και εμείς συμφωνούμε, είναι ότι το αμαρτωλό καθεστώς, όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά συνεχίζεται και σήμερα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και σχολίασε: «ένα μεγάλο μέρος των αγροτών γνωρίζει ότι έτερος υφυπουργός, ο κ. Κέλλας είναι στη δικογραφία μέσω συνεργάτη του. Ο κ. Κέλλας ο οποίος από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον γαλάζιο κ. Μπαμπασίδη, αναφέρεται ότι “αγαπάει στα ρουσφετάκια”, και συνεχίζει να είναι στην κυβέρνηση».

«Τρία ονόματα πρέπει να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή. Χιλετζάκης, Λαμπράκης, Κουτάντου. Να κληθούν στην εξεταστική. Μιλάμε για τρία λαμόγια, που φέρονται να έχουν μασαλήσει, που λένε στο χωριό μου, 1,7 εκατομμύρια ευρώ παράνομες ενισχύσεις. Να έρθουν εδώ να μιλήσουν», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και τόνισε ότι το αίτημα αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

