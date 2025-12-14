Πανεπιστήμιο Μπράουν: Υπό κράτηση ένα «άτομο ενδιαφέροντος» για το μακελειό με τους 2 νεκρούς και τους 9 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Η αστυνομία της Πρόβιντενς ανακοίνωσε την προσαγωγή ενός ατόμου ενδιαφέροντος σε σχέση με την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.
  • Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ήρε την εντολή περιορισμού στους χώρους του, αν και αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται ενεργή σκηνή εγκλήματος.
  • Η ένοπλη επίθεση είχε ως συνέπεια τον θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για την έρευνα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πανεπιστήμιο Μπράουν: Υπό κράτηση ένα «άτομο ενδιαφέροντος» για το μακελειό με τους 2 νεκρούς και τους 9 τραυματίες
Φωτογραφία: AP

Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ενδιαφέροντος σε σχέση με την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπως μετέδωσε το NBC 10 WJAR.

Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές ερευνούσαν για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ, με συνέπεια το θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

