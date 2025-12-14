Κρεμλίνο: Επιπολαιότητα του Ρούτε να μιλήσει για πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνοψη από το

  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε επιπόλαια τα σχόλια του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία. Τόνισε ότι ο Ρούτε δεν αντιλαμβάνεται την καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
  • Ο Ρούτε, σε ομιλία του στο Βερολίνο, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει «να είναι προετοιμασμένο για την κλίμακα πολέμου που αντιμετώπισαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι «είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας».
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «φαίνεται ότι πρόκειται για μία δήλωση ενός εκπροσώπου μιας γενιάς που κατάφερε να ξεχάσει πως πραγματικά ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Επιπολαιότητα του Ρούτε να μιλήσει για πόλεμο με τη Ρωσία
Φωτογραφία: Reuters

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι τα σχόλια του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία ήταν επιπόλαια κι έδειξαν ότι ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται πραγματικά την καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο Ρούτε στη διάρκεια μιας ομιλίας του την Πέμπτη στο Βερολίνο, είπε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει «να είναι προετοιμασμένο για την κλίμακα πολέμου που αντιμετώπισαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας» αφήνοντας να εννοηθεί ότι «είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας».

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει ισχυρισμούς του ΝΑΤΟ και μερικών Ευρωπαίων ηγετών ότι σχεδιάζει να επιτεθεί κατά ενός μέλος του ΝΑΤΟ, ως «ανοησίες» που χρησιμοποιούνται από ηγέτες της Ευρώπης για να παράγουν την υστερία κατά της Ρωσίας.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μία δήλωση ενός εκπροσώπου μιας γενιάς που κατάφερε να ξεχάσει πως πραγματικά ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στο δημοσιογράφο της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άσκηση ή περισσότερος ύπνος: Τι είναι πιο σημαντικό για την υγεία όταν δεν έχετε χρόνο και για τα δύο;

Σπλαχνικό λίπος: 3 υδατάνθρακες που μπορεί να σας βοηθήσουν να το χάσετε, σύμφωνα με ειδικό

ΔΥΠΑ: Οι καταβολές που θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη

ΕΚΤ: Τα οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα σταθερά επιτόκια για ολόκληρο το 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:29 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Μερτς: Πρέπει να βάλουμε τέλος στον αντισημιτισμό – Είναι επίθεση στις κοινές μας αξίες

«Άφωνος» δήλωσε πως είναι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση σ...
15:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Πανεπιστήμιο Μπράουν: Υπό κράτηση ένα «άτομο ενδιαφέροντος» για το μακελειό με τους 2 νεκρούς και τους 9 τραυματίες

Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι έχει προσαχθεί ένα άτο...
14:58 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νεκροί 11 πολίτες και ένας δράστης – Εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν την Κυριακή σε ένοπλη επ...
12:03 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 16 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση – Βίντεο από «ήρωα» περαστικό που αφόπλισε έναν δράστη

Μακελειό σημειώθηκε σήμερα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία με τουλάχιστον δέκα ν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα