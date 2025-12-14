Θεσσαλονίκη: Έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο, απευθύνουν παραγωγικοί φορείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

  • Παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό. Καλούν τον αγροτικό κόσμο να επανέλθει άμεσα στον θεσμικό διάλογο, καθώς «οι άδειες καρέκλες δεν αποτελούν λύση».
  • Επισημαίνουν ότι «η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες» και ότι η αποχή του πρωτογενούς τομέα από τον διάλογο μεταφέρει τη ζημιά σε όλη την παραγωγική αλυσίδα και την κοινωνία.
  • Υπογραμμίζουν πως «η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις», αλλά σε στασιμότητα και απώλειες. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση.
Τη βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ).

«Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης, αλλά επιλογή αδιεξόδου» υπογραμμίζεται στο κείμενο της κοινής δήλωσης, την οποία συνυπογράφουν οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό. Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση» επισημαίνεται στη δήλωση, η οποία καταλήγει:

«Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας. Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν».

13:04 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

