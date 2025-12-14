ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

Άννα Κανδύλη

Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή οι 16 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

16:08 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

