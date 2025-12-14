Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή οι 16 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες
