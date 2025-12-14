Ηλεία: Στον 62χρονο αγνοούμενο ανήκει η σορός που εντόπισε κυνηγός – Τραγικός επίλογος στις έρευνες

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση του 62χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου από την περιοχή των Κρεστένων Ηλείας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ilialive.gr, η σορός που εντοπίστηκε από κυνηγό σήμερα το πρωί (Κυριακή 14/12) σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Γρύλλο και την Κρέστενα, ανήκει στον 62χρονο Βασίλη Γιαννόπουλο.

Ο 62χρονος είχε εξαφανιστεί από το κτήμα του, ενώ ήταν μαζί του συγγενικά του πρόσωπα. Μάλιστα είχε εκδοθεί και Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Οι έρευνες των Αρχών όλη την εβδομάδα απέβησαν άκαρπες παρότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με χρήση drone.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του είναι δύσβατο και εκτός κάποιου μονοπατιού. Ο κυνηγός βρήκε το άψυχο σώμα του περίπου στις 10 το πρωί, περπατώντας στο δάσος, ενώ κυνηγούσε και κάλεσε άμεσα τις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του 62χρονου δεν φέρει κάποια εμφανή σημάδια τραυμάτων και για την ώρα φαίνεται να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Α.Τ. Κρεστένων οι αστυνομικοί του οποίου είχαν αναλάβει το βάρος των ερευνών τις προηγούμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την είδηση του θανάτου του 62χρονου Βασίλη Γιαννόπουλου επιβεβαίωσε και το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής (14/12).

«Η περιπέτεια του Γιαννόπουλου Βασίλειου, 62 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Η σορός του ενήλικα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε σήμερα 14/12/25 σε δασική περιοχή στην περιοχή των Κρεστένων Ηλείας από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 6/12/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Κρεστένων Ηλείας, ο Γιαννόπουλος Βασίλειος, 62 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 9/12/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να υπήρχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής», για να συνδράμει στο πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επιπλέον έχουν ενεργοποιηθεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και Πύργου, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ, καθώς επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα της περιοχής και οι Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιαννόπουλου Βασίλειου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν», καταλήγει η ανακοίνωση.