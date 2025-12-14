Βίντεο: Άνδρας αρπάζει κινητό από ράφι καταστήματος στο Ηράκλειο Κρήτης – Καρέ καρέ οι κινήσεις του

Κλοπή σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ζευγάρι εισήλθε στο χώρο προσποιούμενο ότι περιεργάζεται τα προϊόντα.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, ενώ ο υπάλληλος ήταν απασχολημένος και δεν παρακολουθούσε τους δύο πελάτες, ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με γρήγορες κινήσεις αφαίρεσε ένα iPhone 16 Pro Max από το ράφι, βάζοντάς το στην τσέπη του.

Ανενόχλητος, συνέχισε να περιφέρεται εντός του καταστήματος σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ενώ η συνοδός του παρέμενε ατάραχη.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, αντιλήφθηκε αργότερα την κλοπή και προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία, προσκομίζοντας το οπτικοακουστικό υλικό.

Παράλληλα, ενημέρωσε την εταιρεία για τη συσκευή, ώστε να κλειδωθεί και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο ιδιοκτήτης συνιστά σε συναδέλφους καταστηματάρχες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών, όταν η κίνηση στα καταστήματα αυξάνεται.