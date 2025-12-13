Αργυρούπολη: Απείλησε με… τσεκούρι άλλον οδηγό ύστερα από καβγά – Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και αεροβόλο

Σύνοψη από το

  • Ένας 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι στην Αργυρούπολη, μετά από καβγά στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου.
  • Ο δράστης συνελήφθη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη.

Ήταν λίγο πριν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου (13/12), στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, όταν ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, ύστερα από καβγά.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Ωστόσο, εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Επίδομα θέρμανσης: Σε 3 δόσεις οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής του

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζει το φετινό τραπέζι για 4 άτομα – Αναλυτικά οι τιμές σε βασικά είδη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης» – Τι προβλέπει για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μοιράστηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρ...
19:55 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή των 16 συλληφθέντων στην Αθήνα – Τι λένε οι δικηγόροι τους

Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη και έπ...
18:56 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας συνέβη νωρίτερα το απόγευμα ...
18:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν φρούτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ενωτικής...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα