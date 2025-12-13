Αργυρούπολη: Απείλησε με… τσεκούρι άλλον οδηγό ύστερα από καβγά – Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και αεροβόλο

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη.

Ήταν λίγο πριν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου (13/12), στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, όταν ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, ύστερα από καβγά.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Ωστόσο, εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.