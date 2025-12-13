Βουλή: Πυρά της αντιπολίτευσης με αιχμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις – «Ο διάλογος που λέει η κυβέρνηση είναι προσχηματικός» – «Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά»

Σύνοψη από το

  • Ένταση επικράτησε στη Βουλή, καθώς οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν «προσχηματικό» τον διάλογο που απηύθυνε ο πρωθυπουργός προς τους εκπροσώπους των αγροτών.
  • Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, τόνισε ότι «όταν θες διάλογο, δεν στένλεις ούτε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».
  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάλεσε την κυβέρνηση: «Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά», ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υπογράμμισε ότι «διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνεται».
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή συνεδρίαση Πολυτεχνείο

Ένταση επικράτησε στη Βουλή μετά την ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, και την νέα έκκληση που απηύθυνε στους αγρότες για διάλογο αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν «προσχηματικό» τον διάλογο που απηύθυνε ο πρωθυπουργός προς τους εκπροσώπους των αγροτών, με αφορμή και την αναφορά του κ. Μαρινάκη, στο πλαίσιο της ομιλίας του για τον προϋπολογισμό.

Οι αγρότες «δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουνε ρεβεγιόν, ούτε για να εκφράσουν τον.. ενθουσιασμό τους για την βοήθεια που τόσο απλόχερα έχει δώσει η κυβέρνηση σας» σχολίασε δηκτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. «Θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθήσετε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;» ρώτησε ο κ. Μάντζος την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος μίλησε για υποκριτικό κάλεσμα προς τους αγρότες, τα αιτήματα των οποίων «τα γνωρίζει μήνες». Προειδοποίησε μάλιστα, να μην πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για «να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών», στους οποίους, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται «δίπλα τους».

«Ο διάλογος που λέει κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Γιατί, όταν θες διάλογο, δεν στέλνεις ούτε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, που αγωνίζονται, ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ασκήσει διώξεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. «Οι αγρότες δεν θέλουν λόγους συμπάθειας. Από τέτοια χορτάσανε. Θέλουνε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και δεν θα γυρίσουν πίσω με άδεια τα χέρια», συμπλήρωσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήττας ρώτησε εάν η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών ή όχι, αντί για «κουβέντες στον αέρα». Αλλιώς, είναι προσχηματική η πρόσκληση που απευθύνει ο πρωθυπουργός, είπε ο κ. Χήττας.

Πάει πάρα πολύ να κατηγορεί η κυβέρνηση της υποκρισίας, τους αγρότες, για προσχηματικό διάλογο, είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και τόνισε: «Σταματήστε να επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό. Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά, με τη στήριξη και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τους αγρότες ως “εγκληματική οργάνωση”. Εγκληματική οργάνωση είναι αυτή που έστησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Στο σλόγκαν της κυβέρνησης “ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους” αντιτείνουμε ένα διαφορετικό: “Όχι στην κυβερνητική διαφθορά, όχι στον εμπαιγμό των έντιμων αγροτών”» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδος Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνεται».

19:48 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

