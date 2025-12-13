Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών – Τι ζητούν και γιατί είπαν «όχι» στη συνάντηση στο Μαξίμου

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών – Τι ζητούν και γιατί είπαν «όχι» στη συνάντηση στο Μαξίμου

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Σάββατο, 13/12) στη Νίκαια της Λάρισας, γνωστοποιώντας ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσεχή Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια συμμετείχαν εκπρόσωποι των 57 μπλόκων.

Οι αγρότες αποφάσισαν να ετοιμάσουν το κοινό πλαίσιο των αιτημάτων τους, το οποίο θα αποστείλουν εγγράφως στο Μαξίμου και σε όλα τα υπουργεία, με τον Παύλο Μαρινάκη να απευθύνει νέα έκκληση για διάλογο αλλά χωρίς κλειστούς δρόμους, κατά την παρέμβασή του στη Βουλή.

Μετά την σύσκεψη, οι αγρότες έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους προς τον πρωθυπουργό, στα οποία θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του, όπως αναφέρουν.

Η λίστα των αιτημάτων, σύμφωνα με το ΕΡΤnews έχει ως εξής:

  • Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.
  • Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.
  • Κατώτερες εγγυημένες τιμές.
  • Ρεύμα στα 7 λεπτά.
  • Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.
  • Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.
  • Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.
  • Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
  • Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παραρτήματα αιτημάτων, για την μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

  • Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.
  • Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.
  • Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Νωρίτερα το Σάββατο κατά τη διάρκεια της Πανελλαδική Σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό  την Δευτέρα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε κλείσιμο εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παραταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

 

 

 

18:14 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

18:06 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

16:58 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

