Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν υποχώρησαν τα κάγκελα – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Νάξο, στον χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της χώρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyclades24.gr, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο και οι δυο τους να εγκλωβιστούν. Οι εργάτες έπεσαν μέσα σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου και μάλιστα με αρκετά μεγάλο βάθος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου, με τους πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των εργατών.

Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και μέχρι στιγμής η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Ευτυχώς, πάντως, δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.