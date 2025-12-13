Μαρινάκης στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» στους κλειστούς δρόμους

Έκκληση στους αγρότες για διάλογο «χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας», απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του με αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, μετά και την απόφαση που έλαβε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας να μην παραστούν οι αγρότες στη σύσκεψη στο Μαξίμου, την ερχόμενη Δευτέρα.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει, “ναι” στον διάλογο, “όχι” στους κλειστούς δρόμους κάτι που νομίζω που απηχεί το σύνολο των πολιτών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι μετά από μία υπερδεκαετή κρίση μετα από τόσα προβλήματα που προέκυψαν από αυτή την κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειαζόταν και χρειάζεται στήριξη. Είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα όσα παραπάνω μπορούμε».

«Δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε ότι ειδικά οι κτηνοτρόφοι «που έχουν πιεστεί πολύ έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλλουν αυτά τα αιτήματα. Όμως όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. “Ναι” στον διάλογο, “όχι” στους κλειστούς δρόμους. “Όχι” σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την χημειοθεραπεία τους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. “Όχι” σε δημιουργία προβλημάτων στην αγορά», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.