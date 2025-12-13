Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου την Δευτέρα – Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη στη Νίκαια

Να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου, την προσεχή Δευτέρα, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στους αγρότες για συνάντηση με αντιπροσωπεία τους το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά την πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήσαν σήμερα οι αγρότες, αποφάσισαν να ετοιμάσουν το κοινό πλαίσιο των αιτημάτων τους, το οποίο θα αποστείλουν εγγράφως στο Μαξίμου και σε όλα τα υπουργεία.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων και μέχρι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόθεση από πλευράς της, και με ποιον τρόπο, να δώσει την λύση, οι αγρότες αποφάσισαν να μην φύγουν από τα μπλόκα τους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αντίθετα, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, με συλλαλητήρια και κοινό συντονισμό και με άλλα μπλόκα, ώστε να προχωρούν σε ταυτόχρονο κλείσιμο, ίσως και παρακαμπτήριων δρόμων, συμβολικά για κάποια ώρα. Παράλληλα, δρομολογούν και άλλες δράσεις.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Όπως ξεκαθάριζαν, για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούσαν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού ερμηνεύεται από τους αγρότες ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι κινητοποιήσεις και ως επιτυχία των μπλόκων. Πρόθεσή τους ήταν στη σημερινή σύσκεψη να καταγραφούν εγγράφως και κοστολογημένα τα αιτήματα ανά προϊόν και καλλιέργεια και να αποσταλούν στην κυβέρνηση.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια συμμετείχαν εκπρόσωποι από συνολικά 45 αγροτικά μπλόκα από όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μπλόκα του Προμαχώνα, των Σερρών, του Αμυνταίου, της Σιάτιστας, του Λούρου Πρέβεζας, της Νίκαιας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας, του τελωνείου Νίκης, της Βέροιας, του τελωνείου Εξοχής, της Χρυσούπολης, της Άρτας, του Πύργου, των Λεχαινών, της Αταλάντης, των Δερβενίων, της Αλμωπίας, του Αργυροκάστρου, της Χαλκηδόνας και της Θήβας,