Γερμανία: Ο Μάρκους Σέντερ επανεξελέγη στην ηγεσία του CSU, στην Βαυαρία – Χαμηλό θεωρήθηκε το ποσοστό του

Με 83,6% ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, στην Γερμανία, επανεξελέγη πρόεδρος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), με το χειρότερο ποσοστό στην ιστορία του κόμματος. «Πάντα θα μας άρεσε κάτι παραπάνω», δήλωσε ο ίδιος, εμφανώς αιφνιδιασμένος και ενόψει των δημοτικών εκλογών, που θα γίνουν στην Βαυαρία τον ερχόμενο Μάρτιο.

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στον λαό, η οποία επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τα πολιτικά κόμματα, οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είτε πρόκειται για δύο είτε για τρεις ψήφους περισσότερες είτε για λιγότερες, αυτό που έχει σημασία είναι να λάβεις ισχυρή υποστήριξη, ειδικά στα θέματα που εξετάζονται. Και το ένιωσα αυτό πολύ έντονα», δήλωσε ο κ. Ζέντερ.

Ο ίδιος ήλπιζε, αν όχι σε επανάληψη του 96,6% του 2023, τουλάχιστον σε ποσοστό άνω του 90%. Αντιθέτως, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, εξελέγη κατόπιν αντιπρόεδρος του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος,  με ποσοστό 93,7%.  Το Χριστιανοκοινωνικό κόμμα στην Βαυαρία είναι το αδελφό κόμμα του δεξιού Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος στην υπόλοιπη Γερμανία.

Παρόλα αυτά ο κ. Ζέντερ περιέγραψε το κόμμα του ως «το πιο ενωμένο της Γερμανίας», το οποίο έχει επιτύχει όλους τους στόχους του, τόσο στην Βαυαρία όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ τόνισε ότι «εμείς θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς τη Γερμανία, αλλά η Γερμανία θα ήταν εντελώς χρεοκοπημένη και αβοήθητη χωρίς εμάς».

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και εταίρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπερασπίστηκε σε πολλά θέματα τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δικαιώνοντάς τον μεταξύ άλλων για τη δήλωσή του περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνεται από τους μετανάστες, αλλά και για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «χωρίς τον Μερτς, η Ευρώπη δεν θα είχε φωνή».

«Το μεγάλο λάθος του 2015 έχει διορθωθεί», είπε επίσης, με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ενώ, αναφερόμενος στις οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μίλησε για Ευρώπη η οποία είναι «περισσότερο θεατής» και χαρακτήρισε την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) «φερέφωνα του Πούτιν» και «γελωτοποιούς της αυλής», ζητώντας «να μην επαναλάβουμε τα λάθη της Βαϊμάρης».

