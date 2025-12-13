Συρία: Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή με Αμερικανούς και Σύρους στρατιώτες

Ένα κομβόι συριακών στρατιωτικών δυνάμεων και αμερικανικών δυνάμεων από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος δέχθηκε σήμερα πυρά, ενώ περιπολούσε στην πόλη Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, δήλωσαν δύο τοπικοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση, όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ κατά της περιπόλου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, το Σάββατο.

Το SANA επικαλέστηκε πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία δύο μέλη των συριακών δυνάμεων τραυματίστηκαν και ο επιτιθέμενος σκοτώθηκε, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η πηγή ανέφερε ότι ελικόπτερα των ΗΠΑ μετέφεραν τους τραυματίες σε αμερικανική βάση στην περιοχή Αλ-Τανφ της Συρίας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα σταθμευμένα στη βορειοανατολική Συρία, στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας να βοηθήσουν τις κουρδικές δυνάμεις που πολεμούν το ISIS.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν σχολίασε άμεσα.