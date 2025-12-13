Λευκωσία: Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 23χρονου κρατούμενου στις κεντρικές φυλακές – Στο «μικροσκόπιο» οι τελευταίες κινήσεις του

Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές, στην Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεκρός αναμενόταν να αποφυλακιστεί με προεδρική χάρη, σε περίπου δέκα ημέρες.

Ωστόσο γύρω στις 2.15 π.μ. σήμερα, Σάββατο, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Τμήμα Φυλακών, ότι 23χρονος, κατάδικος εντοπίστηκε στο κελί του χωρίς ζωτικές ενδείξεις. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στις φυλακές μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και παρέλαβαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις. Τις Κεντρικές Φυλακές επισκέφθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος έτυχε ενημέρωσης για το περιστατικό. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 23χρονου, αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νεκροτομή επί της σορού του.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών ΜΜΕ, ήταν ο φροντιστής του θαλάμου στον οποίο διέμενε και μάλιστα μέχρι αργά χθες το βράδυ, τον δείχνουν οι κάμερες να σφουγγαρίζει. Μετά τις 11μ.μ. μπήκε στο κελί του και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για έγκλημα αλλά για αυτοχειρία.

Κόλαφος η έκθεση της Κομισιόν για τις κυπριακές φυλακές

Εξετάζεται επίσης το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της πτέρυγας ώστε να διαπιστωθούν οι κινήσεις του. Τον νεαρό θα εξετάσει ιατροδικαστής ενώ θα ερωτηθούν και οι συγκρατούμενοί του στο κελί αν αντιλήφθηκαν κάτι. Πάντως κάποια κυπριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κάμερες στα κελιά δεν καταγράφουν.

Πριν λίγες ημέρες είχε χάσει τη ζωή του Αιγύπτιος κρατούμενος, λίγα λεπτά μετά που δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο μέσα στο κελί του, ενώ άλλος κρατούμενος είχε επιχειρήσει να θέσει τέρμα στη ζωή μετά από μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα.

Οι συγκρατούμενοι και οι ομοεθνείς του που τον γνώριζαν έχουν υποστεί σοκ αφού ποτέ δεν είχε εκφράσει πρόθεση για τέτοια συμπεριφορά. Επίσης, από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι ο νεαρός δεν παρακολουθείτο ψυχολογικά ούτε και παρουσίασε οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο Αιγύπτιου κρατουμένου, ο οποίος είχε δεχθεί γροθιά μέσα στο κελί του, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες κράτησης.

Ο νέος θάνατος έρχεται έπειτα από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), που μεταξύ άλλων τονίζει ότι η ασφάλεια των κρατουμένων στην Κύπρο «παραμένει σοβαρό ζήτημα», τονίζοντας πως η βία μεταξύ κρατουμένων όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά σε ορισμένους τομείς επιδεινώθηκε.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.