Στέργιος Μικρούτσικος: «Μου λείπουν τα πιο καθημερινά πράγματα με τον πατέρα μου – Με αγχώνει το κομμάτι της σύγκρισης»

Ο Στέργιος Μικρούτσικος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη. Ο ηθοποιός μίλησε στο «Καλημέρα είπαμε;» για την ενασχόλησή του με την υποκριτική, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο στο μέλλον να ασχοληθεί επαγγελματικά και με άλλα πράγματα που αφορούν τον συγκεκριμένο χώρο, όπως την σκηνοθεσία κινηματογράφου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον πατέρα, τον αείμνηστο Θάνο Μικρούτσικο. Υπενθυμίζεται ότι σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται έξι χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019.

«Είμαι ηθοποιός προς το παρόν. Αυτή την στιγμή δουλεύω ως ηθοποιός, αλλά γενικά με ενδιαφέρει το θέατρο και ο κινηματογράφος, οπότε δεν γνωρίζω ακόμα το πού θα καταλήξει αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την σκηνοθεσία κινηματογράφου, θα δείξει», είπε στην αρχή ο Στέργιος Μικρούτσικος.

Σε ερώτηση για το αν ήταν εύκολο να μπει σε αυτό τον χώρο λόγω του ονόματος που κουβαλάει, ο ηθοποιός απάντησε: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και να επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και σε αυτό που μου αρέσει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με κάποιους γονείς, όλοι οι άνθρωποι έχουν πράγματα να διαχειριστούν και αυτό προσπαθώ να το κάνω πιο προσωπικά. Οπότε γενικά προσπαθώ να μην του δίνω τόση σημασία, γιατί πάντα κάποιος θα έχει να πει κάτι πάνω σε αυτό».

«Αν έλεγα ότι δεν με αγχώνει το κομμάτι της σύγκρισης θα ήταν πραγματικά ψέμα. Εννοώ ότι σίγουρα με αγχώνει. Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι εγώ θα κάνω την δουλειά μου και ότι εγώ θέλω να πετύχω τους δικούς μου στόχους και ότι αυτό είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, μιλώντας για τον πατέρα του, ο Στέργιος Μικρούτσικος εξομολογήθηκε πως: «Μου λείπουν τα πιο καθημερινά πράγματα με τον πατέρα μου, όχι κάτι πολύ μεγάλο. Δύο πράγματα που μου λείπουν είναι το ότι κάναμε σουτάκια στην αυλή του σπιτιού και εγώ έπαιζα τέρμα και το άλλο ότι μαθαίναμε ισπανικά μαζί».