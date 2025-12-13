Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Η Αθήνα έχει αλλάξει ριζικά στο πέρασμα των δεκαετιών, με το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας να έχει μεταμορφωθεί πλήρως.
  • Πολλά πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια, καθιστώντας δύσκολο ακόμα και για τους παλαιότερους κατοίκους να αναγνωρίσουν την πόλη σε φωτογραφίες άλλης εποχής.
  • Ένα κουίζ για την παλιά Αθήνα καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν μία περιοχή από ασπρόμαυρη φωτογραφία, από την οποία «σίγουρα έχουν περάσει».
Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την περιοχή; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η περιοχή της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Θησείο
  • Μοναστηράκι
  • Πλάκα

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (φωτογράφος Oscar Halldin) που έχει τραβηχτεί το 1906 βλέπετε την Πλάκα και την οδό Λυσικράτους.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η Πλάκα είναι από τις λιγοστές συνοικίες της πόλης -αν όχι η μοναδική- η οποία κατοικείτο αδιάκοπα από την αρχαιότητα και ήταν εκτός άλλων το κέντρο των Αρχαίων Αθηνών. Η άμεση σύνδεση της περιοχής με το λαμπρό παρελθόν της Αρχαίας Αθήνας, η οποία γίνεται προφανής στον επισκέπτη από τα δεκάδες μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτή την έχουν κάνει γνωστή -και όχι άδικα- ως τη Συνοικία των Θεών.

Μεταπολεμικά, τα κτίσματα της Πλάκας κρίθηκαν διατηρητέα στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα η Πλάκα να αποτελεί τη μοναδική συνοικία της Αθήνας που σε τέτοια έκταση μπορεί κάποιος να δει την πόλη όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Στην περιοχή λειτουργούν μουσεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα με τουριστικά είδη, ενώ σώζονται κτίρια διάσημων πολιτών της παλιάς Αθήνας.

Στο τμήμα της Πλάκας προς την Ακρόπολη υπάρχουν τα Αναφιώτικα. Πρόκειται για μια συνοικία σε κυκλαδίτικο ρυθμό, που κατασκευάστηκε από Αναφιώτες οικοδόμους, οι οποίοι, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αναζητούσαν μια συνοικία να κτίσουν τα σπίτια τους, αφού στην υπόλοιπη Αθήνα το κόστος ενοικίασης ή αγοράς γης ήταν ακριβό γι’ αυτούς.

Παρόμοιες περιοχές, στις οποίες οι εσωτερικοί μετανάστες μετέφεραν την αρχιτεκτονική του τόπου καταγωγής τους, υπήρξαν και αλλού στην Αθήνα, αλλά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από την οικοδομική αναμόρφωση στο πέρασμα των χρόνων.

