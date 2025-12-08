Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

  • Ανακαλύψτε πόσα λίγα γνωρίζετε για το παρελθόν της Αθήνας, ακόμα κι αν έχετε μεγαλώσει σε αυτήν.
  • Μια σπάνια φωτογραφία προσφέρει μια ματιά στην παλιά Αθήνα, αποκαλύπτοντας μια πασίγνωστη οδό στο κέντρο της πόλης.
  • Δοκιμάστε τις γνώσεις σας σε ένα κουίζ για να αναγνωρίσετε την οδό, η οποία είναι από τις πιο γνωστές της πόλης.
Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Ερμού
  • Δημοκρίτου
  • Αθηνάς

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος: Waldemar Deonna, Αρχείο: Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης) που έχει τραβηχτεί το 1905 βλέπετε την οδό Ερμού και την εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας.

Η οδός Ερμού είναι από τις πρώτες οδικές αρτηρίες που σχεδιάστηκαν στη σύγχρονη Αθήνα, και ένας από τους κύριους οδικούς άξονες των Αθηνών, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Σταμάτης Κλεάνθης και Έντουαρτ Σάουμπερτ το 1833.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η οδός αρχικά ήταν χωματόδρομος και το 1838 στρώθηκε με σύστημα μακαντάμ. Αργότερα απέκτησε πεζοδρόμια και υπόνομο και το 1910 ασφαλτοστρώθηκε.

Στη συμβολή των οδών Ερμού και Μιαούλη υπήρχε χουρμαδιά, γνωστή για το κάλλος και το ύψος της, και αντικείμενο θαυμασμού για πολλούς περιηγητές. Ξεριζώθηκε το 1857-58.

Στη τμήμα της Ερμού μεταξύ της Πλατείας Μοναστηρακίου και της οδού Ασωμάτων υπήρχε ένα γύψινο διακοσμητικό τετραώροφης κατοικίας το οποίο αναπαριστούσε έναν γιγαντιαίο εκατόγχειρα που κρατούσε έναν ογκόλιθο. Από το συγκεκριμένο διακοσμητικό πήρε το τμήμα αυτό το όνομα “Εκατόγχειρ”. Λόγω του ότι εξείχε υπέρ το πεζοδρόμιο αποτελούσε κίνδυνο για τους περαστικούς οι οποίοι απέφευγαν να περνούν από κάτω.

Στο μέσο περίπου της Ερμού βρίσκεται η Εκκλησία της Παναγίας της Καπνικαρέας, ναός του 11ου αιώνα. Εν αντιθέσει με το τμήμα από την Πλατεία Συντάγματος έως την οδό Αιόλου το οποίο είναι κέντρο για το λιανικό εμπόριο, δημόσιες υπηρεσίες, καφετέριες και ξενοδοχεία, και πεζόδρομος από το 1997 (η κατασκευή του πεζοδρόμου ξεκίνησε το 1996), το τμήμα μεταξύ της οδών Αγίων Ασωμάτων και Πειραιώς συνδέθηκε με τη βιομηχανική χρήση της οδού Πειραιώς κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, με χονδρική πώληση, τη λειτουργία του Σιδηροδρόμου Αττικής και τις οδικές αρτηρίες Πειραιώς και Ιεράς Οδού.

