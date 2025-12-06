Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Σύνοψη από το

  • Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.
  • Σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει ακόμα και τους μεγαλύτερης ηλικίας κατοίκους να αναγνωρίσουν την πόλη.
  • Ένα κουίζ για την παλιά Αθήνα καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν μια κεντρική οδό στην εικόνα, από την οποία σίγουρα έχουν περάσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην εικόνα; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί. Είναι στο κέντρο της πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την περιοχή; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί
  • Πατησίων
  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1940 βλέπετε την οδό Πανεπιστημίου και δεξιά πιο κάτω η Χαριλάου Τρικούπη, (Πηγή ebay).

Η οδός Πανεπιστημίου είναι ιστορικός δρόμος στην 1η δημοτική ενότητα της πόλης της Αθήνας. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Ακαδημίας και της Σταδίου.

Είναι μονής κατεύθυνσης από το 1960, με φορά νότια-βόρεια. Έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα, με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε για την κίνηση των οχημάτων και μία αντίστροφης κυκλοφορίας για τα μέσα μεταφοράς.

Υπάρχουν αρκετά κτίρια οκτώ με δέκα ορόφων επί της οδού. Νεοκλασικά κτίρια μόλις δύο με τριών ορόφων υπήρχαν εξ ολοκλήρου έως τη δεκαετία του 1950, αλλά αμέσως μετά μια έντονη κατασκευαστική τάση οικοδόμησης πολυκατοικιών (σε συνδυασμό και με μια νοοτροπία θεώρησης των νεοκλασικών κτηρίων ως αναχρονιστικά, που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη της χώρας την τότε εποχή), γκρεμίστηκαν τα περισσότερα από αυτά στη δεκαετία του 1960.

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ιστορικό κτίριο του οποίου οικοδομήθηκε το 1841 και αποτελεί τμήμα της λεγόμενης Τριλογίας των Αθηνών. Η οδός είχε μετονομαστεί επισήμως σε Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 Σεπτεμβρίου 1945 αλλά παραμένει γνωστή με την αρχική της ονομασία μέχρι σήμερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Η μυρωδιά του μπέικον και άλλων λιχουδιών στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία το παιδί

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αρχίζει σήμερα η υποβολή εντάσεων – Ποιους αφορά

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως η Ελλάδα είναι κορυφαίος προορισμός για μόνιμη κατοικία συνταξιούχων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:00 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που ευνοούνται στα ερωτικά τους έως τις 14 Δεκεμβρίου – «Πιστέψτε στα όνειρά σας για την αγάπη και να μην συμβιβάζεστε με λιγότερα»

Πέντε ζώδια θα προσελκύουν μεγάλη τύχη και αγάπη ολόκληρη αυτή την εβδομάδα, από τις 8 έως τις...
12:01 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Οι 5 ύπουλες φράσεις που χρησιμοποιούν οι χειριστικοί άνθρωποι για να σας κάνουν να νιώσετε ενοχές

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, σωστά; Αυτό το βάρος  στο στομάχι σας όταν τα λόγια ...
10:07 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Επιτέλους επικρατεί ηρεμία στη ζωή σας»

Οι δύσκολες εποχές επιτέλους τελειώνουν για τρία ζώδια μετά τις 6 Δεκεμβρίου 2025, όταν το τρί...
09:36 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Της αγόρασε ένα δώρο αξίας 1.350 ευρώ και μετά της ζήτησε να του δώσει τα χρήματα πίσω – «Έμεινα άναυδη»

‘Eνα δώρο παύει να είναι δώρο όταν σε βάζουν να το πληρώσεις! Η ουσία ενός δώρου είναι ό...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»